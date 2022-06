Emissioni, Ciocca (Lega): sulla transizione europea sia realista, basta ideologie

“Sulla riforma del sistema ETS l’Europa deve essere realista. Non si può pensare di fare in 8 anni ciò che non è stato fatto in 30. Una giusta transizione ci deve essere, ma non può essere immediata, va accompagnata. A pagarne il conto non siano cittadini, famiglie ed imprese. In un momento storico, in cui ci troviamo ad affrontare la delicata questione della dipendenza energetica e alimentare, con un costo della vita e un’inflazione in continuo aumento, pensare di proporre nuove eurotasse sulla CO2 è un’assurdità. L’Unione europea deve concentrarsi su politiche energetiche e agroalimentari serie, che accompagnino i bisogni dei cittadini senza che siano sempre gli stessi a rimetterci con la scusa del Green.” Queste le parole dell’eurodeputato Angelo Ciocca, in occasione del voto di quest’oggi in seduta plenaria a Strasburgo.