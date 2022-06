Forever Achille. Presentazione libro di Giacomo Maria Prati

Il ritorno di Achille. Stiamo assistendo ad un crescente successo editoriale e culturale del mito greco. Conferma la troviamo nel volume: “Achille.

La danza, lo scudo, il pianto” (Edizioni Albatros) dello studioso e mitografo Giacomo Maria Prati che verrà presentato per la prima volta a Milano giovedì 9 giugno alle ore 18presso lo spazio pubblico El Salvadanè, di via Edmondo De Amicis 17.

L’evento culturale, chiamato “Forever Achille”, è patrocinato da numerose associazioni: Aristocrazia Europea, Anapa e il Centro Studi Magna Grecia. L’attrice Angela Ricciardi leggerà alcuni brani dell’opera e seguirà un brindisi con tutti i partecipanti.

Un’occasione per approfondire una figura del Mito centrale nella storia della cultura occidentale: da Omero a Carmelo Bene che gli dedicò una sua opera teatrale che andò in scena per dieci anni.