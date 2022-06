MED5 a Venezia: al vertice i ministri di Spagna, Grecia, Malta, Cipro e Italia

Il prossimo 4 giugno il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, presiederà a Venezia una riunione del gruppo MED5 con i ministri dell’Interno della Spagna, Fernando Grande-Marlaska Gómez, della Grecia, Notis Mitarachi, di Malta, Byron Camilleri, e di Cipro, Nicos Nouris.

L’incontro segue le riunioni ministeriali tra i cinque Paesi mediterranei dell’Unione Europea dello scorso anno, il 20 marzo ad Atene e il 25 settembre a Malaga, e quella del 14 febbraio 2022 in videoconferenza da Roma.

Al vertice di Venezia si collegherà in videoconferenza il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, in qualità di rappresentante del Paese che sta svolgendo attualmente le funzioni di presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea. Prenderà parte ai lavori il ministro dell’Interno ceco, Vít Rakušan, in vista dell’assunzione da parte della Repubblica Ceca della Presidenza di turno nel secondo semestre del 2022.

I lavori si svolgeranno presso l’hotel Monaco & Grand Canal a partire dalle ore 9:30. Seguirà, alle ore 13:00, la conferenza stampa presso Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia.