Serie B, finale playoff: il Monza conquista la promozione in A

È terminata 3-4 la partita tra Pisa e Monza, il ritorno della finale playoff di Serie B. Un risultato che decreta la prima promozione in Serie A nella storia dei lombardi (si partiva dal 2-1 dell’andata in favore della squadra di Stroppa). Al match che ha sancito una pagina storica della storia del club erano presenti in tribuna anche Silvio Berlusconi (con la compagna Marta Fascina) e Adriano Galliani.

Il Pisa parte forte e segna al primo minuto con Torregrossa su assist di Beruatto. Al nono minuto raddoppio dei padroni di casa: dagli sviluppi di un angolo, Hermannsson colpisce di testa e batte Di Gregorio. Al 20esimo però il Monza accorcia con Machin dopo una percussione di Carlos Augusto. Nella ripresa, al 61esimo errore di Marrone, palla a Puscas che calcia e colpisce la traversa.

Il Monza trova il pari al minuto 79 con Gytkjaer. Sembra tutto fatto ma al 90esimo i toscani trovano il 3-2 con un tiro da fuori di Mastinu che manda le squadre ai supplementari. Gli uomini di Stroppa trovano il 3-3 al 96esimo con Marrone, che segna di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poco dopo il Monza passa in vantaggio: errore di Birindelli, Gytkjaer si ritrova solo davanti al portiere e segna.