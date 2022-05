Quando il mondo è contro l’arte: un uomo lancia un pezzo di torta contra la Gioconda

Un uomo introdotto al Louvre come turista, ha lanciato un pezzo di torta contro la Gioconda.

Nella giornata di oggi presso il museo del Louvre un uomo presente tra i turisti ha lanciato un pezzo di torta contro la Gioconda l’opera più apprezzata di Leonardo da Vinci. Molte le persone che hanno ripreso e fotografato la scena, che in poco tempo si è stesa a macchia d’olio sul web.

Per fortuna nessun danno è stato arrecato. I motivi di tale gesto sono ancora sconosciuti, ma sembra che l’uomo nell’ essere scortato incitasse alla protezione del pianeta. Sembra che non sia uno dei primi atti vandalici contro l’opera: nel 2009 un altro turista lanciò una tazza di the contro la teca di vetro che conteneva l’opera.

Qualche anno prima , nel 1974, mentre l’opera era esposta in una mostra di Tokyo , una donna ha provato a danneggiarla con uno spray di colore rosso. Nel 1956 ce ne furono addirittura due di attacchi. È impensabile che alcune persone possano compiere degli atti cosi stupidi e indescrivibili.

Purtroppo la società è ricca anche di persone ignoranti e senza cervello. È come se una parte della società sia contro l’arte, come se non apprezzasse ciò che gli artisti hanno creato e ci hanno lasciato.