Integratori, acquisti veloci e sicuri con l’online. Ecco la fotografia dell’Italia

Una sempre più attenzione alla dieta, al corpo e alla salute in generale. È questa la tendenza che è stata riscontrata nel mondo, ed anche in Italia. Le persone iniziano a coccolarsi di più perché hanno capito che prendersi cura di sé fa bene al presente e al futuro.

Proprio per questo si rivolgono, in parte, a quella che è una nuova scienza che mette insieme le ricerche in campo alimentare e farmaceutico, la nutraceutica. Tramite ingredienti naturali e principi attivi essenziali come vitamine, proteine, fibre e molto altro svolge un’azione benefica sull’organismo e la sua salute. In particolar modo sono gli integratori alimentari quelli che hanno attratto l’attenzione di un pubblico sempre maggiore e variegato. Prodotti di origine naturale che si pongono a sostegno di salute e benessere per le persone di tutte le età per sostenere fisico e mente e rispondere a bisogni specifici.

In Europa certamente l’Italia si pone come Paese leader di questo mercato che non solo è in netta crescita ma che negli ultimi due anni ha avuto un exploit pazzesco. Lo dicono i dati di FederSalus e molte altre ricerche che pongono l’Italia in cima ai Paesi con il maggior giro d’affari legato agli integratori e con un importante incremento del consumo dei prodotti nutraceutici, in primis gli integratori.

In questo trend hanno giocato un ruolo fondamentale gli shop online che hanno favorito un acquisto veloce e a portata di click anche nei momenti più delicati. Gli e-commerce di farmacie e parafarmacie ma anche le piattaforme rivenditrici o quelle gestite direttamente dai brand di integratori hanno fornito e forniscono un servizio indispensabile a chi non può dedicare molto tempo agli acquisti e alle file davanti i negozi fisici.

