Design, da partnership tra IED Milano e 4Graph nasce font innovativo

L’organicità dei caratteri Art Nouveau, la proporzione tipica dei grotteschi e il segno calligrafico degli informali.

Sono queste le commistioni stilistiche che compongono la struttura di Felicit4, un font display tipografico innovativo nato dal progetto di tesi “What That Font” del corso di Graphic Design di IED – Istituto Europeo di Design di Milano e promosso dalla tipografia sostenibile 4Graph, presente in commissione.

L’iniziativa ha coinvolto i diplomandi IED nell’esplorazione di nuove forme di tipografia e stile dei caratteri tipografici, avvalendosi di consulenze e docenze d’eccellenza delle type foundry italiane ZetaFonts e C.A.S.T durante tutto il percorso formativo e progettuale degli studenti.

Realizzato dalla designer Anita Mastroianni, Felicit4 è stato poi adottato da 4Graph, realtà campana premiata come miglior tipografia online italiana dall’Istituto tedesco di qualità e finanza (ITQF).

“La nostra partnership con il prestigioso IED Milano, una vera istituzione nel campo del design, prosegue ormai da diversi anni – spiega a Il Format il CEO di 4Graph Biagio Di Mambro – ed è bello vedere come dalla sinergia tra realtà universitarie e privati possano nascere percorsi congiunti che portano a realizzazioni concrete.

Del font Felicit4 ci siamo subito innamorati, sia per lo stile che coniuga in sé espressioni artistiche apparentemente distanti tra loro, sia per le potenzialità di applicazione immediata a cui si presta”.

Il font innovativo, proprio grazie a influenze eterogenee, si presenta con un carattere all’insegna della fluidità, una vera e propria sintesi di diverse correnti che hanno fatto la storia dell’arte.

Questa versatilità caratterizza appunto la natura del font e le sue potenziali applicazioni.

“Adatto sia al mondo digitale sia a quello cartaceo, può essere impiegato dall’advertising alla brand identity fino all’User Experience design”, spiega la creatrice e designer Anita Mastroianni.

Il font, acquisito e già impiegato per la propria comunicazione dalla tipografia sostenibile 4Graph, rientra nell’ottica di un piano editoriale più ampio messo in atto dal brand casertano.

Dopo la rivista Megazinne – un magazine benefico dedicato al seno femminile nella cultura pop e ricco di immagini, fumetti e riflessioni sulla parità di genere – 4Graph uscirà presto con un tabloid, Plantasia, dedicato al mondo delle piante e della sostenibilità.