Giornata solidale e banchetto di condivisione con i più fragile

Una giornata solidale e di festa con i più fragili, è questa la nuova iniziativa organizzata da Milano PerCorsi – impresa sociale – con il patrocinio del Comune di Milano e il Municipio 3.

Un evento che si inquadra nell’ambito del progetto Social Mi 3 e che si svolgerà domenica 15 maggio a partire dalle ore 11.30 e che si svilupperà per tutta la giornata ed è aperta a tutti.

Il luogo è la balera dell’Ortica in Via Amedeo 78 a Milano.

Sono previsti incontri culturali, con la presentazione di due libri e un angolo di animazione per i bambini.

Alle 12.30 verrà servito il pranzo di accoglienza dei più fragili e nel pomeriggio si continuerà con l’animazione e l’intrattenimento per le famiglie.

Non mancherà una mostra fotografica che impreziosirà l’evento.

Sergio Boniolo, Vicepresidente della Commissione Politiche Sociali del Municipio 3 che ha collaborato con Milano PerCorsi per l’organizzazione della giornata solidale e del “pranzo sospeso” afferma: “La festa alla balera dell’Ortica chiude in maniera conviviale e gioiosa una fitta serie di iniziative rientranti nella cornice del “SocialMI3″ il Quarto Forum delle Politiche Sociali del Municipio 3 in cui ci si è occupati in maniera approfondita di problematiche scottanti della comunità: dalle questioni della terza età post pandemia ai giovani; dai carcerati ai diritti LGBTQ+; dall’accoglienza e integrazione migranti alle esigenze delle famiglie numerose.

Sono attesi al pranzo solidale oltre cento ospiti. Una nutrita rappresentanza della comunità di rifugiati ucraini; anziani soli; famiglie con molti figli; profughi eritrei e tanti altri cittadini impegnati nell’associazionismo e che lavorano in maniera gratuita ogni giorno per il bene comune.

Sarà con noi anche l’europarlamentare Pierfrancesco Majorino, con cui parleremo del suo nuovo libro Sorella Rivoluzione, e hanno preannunciato una visita figure di spicco della poltica come l’on. Quartapelle, il consigliere regionale Borghetti, Vinicio Peluffo ed altri

Il lungo pomeriggio, che durerà sino alle ore 17.30, oltre all’intrattenimento per bambini consentirà di gustare musica e fruire della mostra del noto fotografo Giorgio Galimberti”