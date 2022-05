Le regole del paradiso: un romanzo di Joey Gianvincenzi

Joey Gianvincenzi, autore del libro “Le Regole del Paradiso” , ha accettato per la seconda volta di rispondere ad alcune domande riguardanti il suo romanzo.

“Cosa faresti per salvare la vita di chi ami?” Questa è la domanda con cui l’autore presenta il libro “le regole del paradiso”. Un libro che mi sono promesso di leggere perché a quanto pare ha una eccellente opinione sul web. Infatti è stato definito come un libro da una storia molto forte, ma scritta con delicatezza da un autore semplicemente eccezionale. Ci puoi raccontare, facendo una sintesi ovviamente, della storia di questo romanzo?

La storia si basa su di una giovane studentessa che odia la sua vita. Fa di tutto per sfuggire a questo sentimento, ma non ci riesce. Decide quindi di togliersi la vita, ma proprio in quel momento succederà un qualcosa che, invece di ucciderla, le darà una nuova vita.

Quali sono le tematiche importanti trattate?

La tematica principale, più che l’amore, è la bellezza della vita e delle sorprese che ci può riservare, anche quando pensiamo che siamo l’ultima persona che le meriterebbe.

Alcune recensioni parlano di scene un po’ violente che potevano essere evitate. Cosa rispondi a questa critica?

“In narrativa qualsiasi cosa può essere utile e funzionale alla storia, a mio avviso, non ha senso evitarlo per quanto crudele o violento possa sembrare anche perché spesso, quello che succede nei romanzi, succede anche nella vita quotidiana.”

Il tema dell’amore è presente oppure no?

Sì, il tema dell’amore è presente. Ho cercato di affrontarlo sotto vari aspetti e da diverse prospettive. Mi è piaciuto scendere nei meandri di un amore adolescenziale in un periodo della mia vita in cui l’amore era all’ultimo posto tra le cose che mi davano felicità.

Ci sarà un sequel oppure no ?

No, per ora non è previsto nessun sequel.

Si conclude la nostra intervista ad un ragazzo che merita veramente di proseguire il suo percorso da scrittore in modo eccezionale. Affermo con grande orgoglio che per me è sempre un piacere intervistare un ragazzo ricco di potenzialità e talento. Spero di avere il suo consenso per qualche altra intervista.

Vi ricordo che è possibile visitare il canale YouTube di Joey Gianvincenzi dove potete trovare molti video interessanti.