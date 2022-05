Il Salotto della Salute condotto da Susanna Messaggio è una delle novità di Exposanità e Cosmofarma

Il mondo della sanità e quello della farmacia si incontrano a Bologna Fiere. Dopo le limitazioni dovute alla pandemia, l‘appuntamento con Exposanità e Cosmofarma torna finalmente in presenza. Un appuntamento – dall’11 al 13 con il primo e dal 13 al 15 con il secondo – per progettare il futuro di due comparti strategici dell’intero sistema Paese.

Tante le novità di quest’anno. A spiccare, tra tutte, c’è “Il salotto della Salute di Cosmofarma”, condotto da Susanna Messaggio. Un luogo di incontro, scambio e interviste per approfondimenti. Macro-temi saranno la salute e il benessere e il salotto rappresenterà, da un lato, un luogo di incontro e confronto tra esponenti di spicco del settore farmaceutico, imprenditori e, dall’altro, un’occasione per presentare al pubblico le novità di prodotto. Tra le più interessanti lo Skin Up di Phil Pharma Laboratories in collaborazione con Biomedical Pharma. Si tratta del primo nebulizzatore cosmetico a ultrasuoni in grado di erogare sulla pelle fluidi dermocosmetici ricchi di principi attivi ovunque si voglia in qualsiasi momento della giornata e senza toccare l’area di trattamento con le mani: un trattamento istantaneo per viso e collo della durata di soli 15 secondi. Tascabile, grande quanto uno smartphone, Skin Up rilascia una delicata nebbiolina ricca di principi attivi.

L’edizione 2022 di Exposanità e Cosmofarma giunge proprio nel momento di una stagione di ripensamento del servizio sanitario nazionale, di riforme dei servizi sanitari e di potenziamento della rete di assistenza; e proprio quando anche il settore farmaceutico si ritrova a dover affrontare un cambiamento epocale, pensando a nuove strategie per la ripartenza con un occhio di riguardo al confronto tra farmacisti, mercato e clienti.

Nel programma di Exposanità, giunto alla 40esima edizione, sono previsti 154 convegni, quattro iniziative speciali, approfondimenti e worshop alla presenza di oltre 450 aziende. Si tratta, invece, dell’edizione numero 24 per Cosmofarma Exhibition, evento leader dell’healthcare e di tutti i servizi legati al mondo della farmaceutica. Che anche per quest’anno si conferma la più importante fiera italiana dedicata al mondo della farmacia, del beauty e dell’healthcare, in cui protagonisti del settore avranno l’opportunità di confrontarsi e riflettere su nuove strade di sviluppo professionale e per avvicinarsi a nuovi e interessanti contenuti. “Incontri Riavvicinati. La sinergia al centro” è il claim di Cosmofarma Exhibition 2022 che vuole sottolineare quanto l’incontro fisico tra persone sia la forma di dialogo, scambio e connessione più forte.