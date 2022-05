Serie A: L’Inter balza momentaneamente in vetta. La Juve cade a Genova

L’Inter ha battuto l’Empoli in rimonta 4-2. I nerazzurri mettono così pressione al Milan e continuano a coltivare l’obiettivo scudetto andando in vetta a +1. Il Genoa ha battuto la Juventus per 2-1 alimentando così le speranze di salvezza.

Inter-Empoli 4-2

Pinamonti sblocca il risultato dopo appena 5′ su assist di Zurkowski, a cui pochi minuti dopo viene annullato il gol del raddoppio. Tolto un rigore all’Inter dopo on field review. Al 28′ segna anche Asllani, ma nel finale del primo tempo i nerazzurri pareggiano in pochi minuti e nella ripresa con doppietta di Lautaro Martinez siglano il 3-2. Al 94′ rete di Sánchez per il 4-2 finale.

Genoa-Juventus 2-1

Primo tempo di grande equilibrio a Marassi con una buona partenza della Juve subito pericolosa con Kean. Il Genoa viene fuori alla distanza e risulta minaccioso con un colpo di testa di Destro terminato alto. Poi, nella ripresa, bianconeri in vantaggio con il gol di Dybala. Il Genoa si porta in parità all’87’ con Gudmundsson. Colpo di scena nel finale: rigore al 96′ per il Genoa, con Criscito che non sbaglia e sigla il 2-1 finale.