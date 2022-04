Attentato nella metropolitana a Brooklyn

Un uomo armato con una maschera antigas e un giubbotto arancione ha fatto esplodere una bomboletta di fumo su un treno della metropolitana all’ora di punta a Brooklyn e ha sparato ad almeno 10 persone, hanno detto le autorità. La polizia sta setacciando la città alla ricerca dell’aggressore e di un camion preso a noleggio.

Una scena di orrore si è svolta mentre i pendolari spaventati correvano dal treno mentre altri uscivano zoppicando. Almeno uno è crollato sulla piattaforma.

Cinque persone erano in condizioni critiche ma si prevedeva di sopravvivere. Almeno 17 in tutto sono rimasti feriti in qualche modo nell’attacco iniziato a un treno della metropolitana che si è fermato in una stazione nel quartiere di Sunset Park, a circa 15 minuti di treno da Manhattan e principalmente a casa delle comunità ispaniche e asiatiche.

Il commissario di polizia Keechant Sewell ha affermato che l’attacco non è indagato come terrorismo, ma che “non si sta escludendo nulla”.

Le autorità ha una foto di un sospetto e stanno lavorando per confermare la sua identità, hanno detto due agenti delle forze dell’ordine. Il motivo rimane sconosciuto. Agli agenti in giro per la città è stato detto di cercare un camion U-Haul con un certo numero di targa dell’Arizona e di fermarlo e trattenere immediatamente tutti gli occupanti.

Gli investigatori hanno recuperato una pistola sulla scena dell’attentato, insieme a più dispositivi di fumo e altri oggetti che stanno analizzando, hanno detto i funzionari. Hanno detto che si ritiene che il sospettato avesse almeno due riviste estese.

Gli investigatori ritengono che l’arma si sia inceppata, impedendo al sospettato di continuare a sparare, hanno detto i funzionari. L’Ufficio federale per l’alcol, il tabacco, le armi da fuoco e gli esplosivi ha completato una traccia urgente per identificare il produttore, il venditore e il proprietario iniziale dell’arma.

I funzionari non sono stati autorizzati a discutere le indagini e hanno parlato a condizione di anonimato.

L’attacco ha innervosito una città in guardia sull’aumento della violenza armata e sull’onnipresente minaccia del terrorismo. Ha lasciato alcuni newyorkesi nervosi sull’idea di guidare il sistema di metropolitana più trafficato della nazione e ha spinto i funzionari ad aumentare la polizia negli snodi dei trasporti da Filadelfia al Connecticut.