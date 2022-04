Guerra Russia-Ucraina: continuano i combattimenti nella zona della Capitale

Il sindaco di Bucha, nel nord di Kiev: "Città liberata dai russi".

Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha affermato che si stanno combattendo “enormi” battaglie a nord e a est della capitale ucraina. Il sindaco di Chernihiv ha affermato che i bombardamenti russi hanno distrutto il reparto di oncologia di un ospedale.

“Alcuni proiettili hanno colpito direttamente l’ospedale regionale e uno degli edifici. Da Crimea missili contro regione Odessa: ci sarebbero vittime. Mosca sostiene che l’attacco al deposito petrolifero di Belgorod, in Russia, è stato effettuato elicotteri ucraini. Il Cremlino dichiara che non ci sono stati morti ma che il raid “sul suolo russo peserà sui colloqui”.

Kiev nega la responsabilità del raid. I negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina sono intanto ripartiti online. Sono state più di 3.000 le persone riuscite a uscire da Mariupol. Fallito invece il tentativo della Croce Rossa. Il sindaco di Bucha, nel nord di Kiev: “Città liberata dai russi”.

Nuovo tentativo oggi. Secondo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. Il presidente turco Erdogan, durante un colloquio con Putin, ha ribadito l’offerta di ospitare un incontro tra il leader russo e Zelensky. Dopo che il presidente russo ha imposto per decreto ai Paesi “ostili” il pagamento in rubli del gas, pena la sospensione delle esportazioni, l’Ue fa muro chiede alle aziende di non provvedere ai saltare le commesse con la valuta russa. Vertice Ue-Cina sulla crisi.

Intanto, gli Usa stanno fornendo all’Ucraina materiale nel caso la Russia usi armi chimiche: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki.