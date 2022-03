Economia Sociale: il 17 marzo il ministro Orlando a Madrid con ministra Diaz per conferenza ministeriale

Aprirà i lavori il premier Sanchez.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, sarà a Madrid, giovedì 17 marzo, per la Conferenza ministeriale sull’Economia sociale, organizzata dalla vice Presidente del Governo e ministra del Lavoro e dell’Economia Sociale della Spagna, Yolanda Diaz, in occasione del decimo anniversario della legge spagnola sul tema. I lavori della Conferenza saranno aperti alle 9.30, al Museo Reina Sofia, dal Presidente del Governo spagnolo, Pedro Sánchez.

Il ministro Orlando interverrà alla tavola rotonda su “L’Economia Sociale nell’agenda delle Istituzioni comunitarie e in altri Stati membri”, insieme alla ministra Diaz, alla ministra del Lavoro portoghese, Ana Mendes Godinho, alla sottosegretaria francese per l’Economia sociale e solidale, Olivia Grégoire e al Commissario Ue per l’Occupazione e i Diritti Sociali, Nicolas Schmit.

A seguire, alle 12.30, presso la sede del Ministero del Lavoro, si terrà un incontro trilaterale tra i ministri del Lavoro di Spagna, Italia e Portogallo, al termine del colloquio, alle 13.30, è prevista una conferenza stampa congiunta.

L’evento sarà anche l’occasione per illustrare le priorità per il 2022 della Presidenza italiana del Comitato di Monitoraggio della Dichiarazione di Lussemburgo sull’Economia Sociale e per una riflessione sulle transizioni ecologica e digitale che inducono a un ripensamento del sistema di welfare e del lavoro.