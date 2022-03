Guerra Russia-Ucraina, summit dell’Europa a Versailles

È iniziata ieri a Versailles la due giorni di summit che vedrà i capi di Stati e di governo dell’Unione europea discutere di tematiche cruciali come la difesa comune, costruire una base economica più solida e ridurre le dipendenze energetiche del blocco: una necessità che si è fatta ancora più impellente dopo la guerra in Ucraina e il deterioramento dei rapporti con Mosca, dovuto anche alla decisione di sanzionarla.

Il vertice doveva segnare l’apice della presidenza francese ed era stato pensato come ‘brainstorming’ per cambiare il Patto di stabilità. È invece la guerra in Ucraina a segnare il summit, che ha preso il via a poche ore dal bombardamento dell’ospedale pediatrico di Mariupol e dall’incontro in Turchia tra il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e il suo omologo russo Serghei Lavrov, che non ha portato ad alcun passo avanti nella risoluzione del conflitto.

Se è certo che l’obiettivo comune di tutti è lo stop al conflitto, c’è meno sicurezza di come fare a raggiungerlo. “Sono preoccupato, pessimista, non vedo un cessate il fuoco nei prossimi giorni”, ha detto il presidente Macron, prima del vertice. “A breve termine non vedo soluzioni diplomatiche – ha aggiunto – ma ci spero e continueremo a insistere, a spingere i russi verso un compromesso, ad aiutare. Ma non possiamo deciderlo al posto delle parti in causa”.

“Abbiamo chiesto tante volte al presidente Putin di cessare le ostilità e in particolare i bombardamenti sui civili. Continueremo a farlo”, ha detto il premier italiano Mario Draghi, che – “al termine di un lungo incontro con Macron” – assicura ancora una volta: “Italia e Francia sono allineate con l’Ue”.

Uguali i toni espressi dal cancelliere tedesco Olaf Scholz: “È il nostro dovere più importante fare di tutto per porre fine a questa guerra”. Prima del vertice, in una telefonata fra Scholz, Macron e Vladimir Putin, “Germania e Francia hanno chiesto una tregua immediata”, si apprende da fonti del governo tedesco. I tre leader hanno inoltre deciso di sentirsi di nuovo nei prossimi giorni.

C’è poi il tema della difesa. In un documento preparatorio, i leader Ue dicono di puntare a “rafforzare risolutamente” gli investimenti in termini di difesa e tecnologie innovative. Questo si tradurrà nella decisione di “aumentare sostanzialmente le spese per la difesa concentrandosi sulle carenze strategiche identificate e con capacità di difesa sviluppate in modo collaborativo all’interno dell’Unione europea”. Un obiettivo che passerà anche attraverso lo sviluppo di “sinergie tra ricerca e innovazione civile, della difesa e spaziale”.

Ancora una volta il traguardo è chiaro, ma la strada per raggiungerlo è tutta da definire. Un’opzione è quella di usare uno strumento comune, sulla falsa riga del Next Generation Eu, ma c’è chi si oppone e la ritiene una questione da affrontare a livello nazionale escludendo l’emissione di eurobond.

Secondo fonti europee, la proposta della Francia di adottare un piano di rilancio europeo da 800 miliardi di euro sul modello del Recovery non raccoglie consensi unanimi. In particolare è la Germania a non gradire la proposta che prenderebbe la forma – secondo fonti dell’Eliseo – di un prestito comune per ammortizzare le conseguenze della guerra. “Non c’è un piano di questo tipo sul tavolo”, ha detto il premier olandese Mark Rutte.

Sul tavolo anche la ricerca di una maggiore indipendenza energetica per l’Unione. Come ricorda Ispi, oggi circa il 30% del gas importato dall’UE viene da Mosca e la percentuale sale al 50% se si considerano solo le importazioni extraeuropee. “Nelle prossime settimane l’Ue, ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel arrivando al vertice, è chiamata a prendere “insieme” decisioni per essere “più robusti a livello economico, meno dipendenti dal gas russo e in grado di rafforzare le nostre capacità di difesa”.

L’Ue ha già presentato il suo piano: si tratta di RePowerEu, un pacchetto che potrebbe tagliare di due terzi l’import dalla Russia entro un anno e prevede la diversificazione delle forniture, l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabile ma anche una maggior efficienza energetica. Queste misure sono il punto di partenza del summit, ma secondo alcune indiscrezioni, difficilmente si andrà oltre.

Come spiega Ansa citando fonti europee, l’emissione di eurobond per finanziare le spese energetiche non è all’ordine del giorno anche perché la transizione energetica è già un pilastro del Recovery Plan e sono già state stanziate risorse in questo senso. Questo non impedirà tuttavia agli Stati membri di discutere di un’altra proposta che arriva da Atene: quella di fissare un tetto ai prezzi sul gas.

Il blocco vuole diventare più indipendente anche in altri settori per costruire una “base economica più solida”. Per questo si vuole dare anche degli obiettivi in materia di materie prime critiche (produzione interna e riciclaggio per coprire almeno un terzo del fabbisogno entro il 2030), semiconduttori (produrre in Ue il 20% della quota di mercato globale entro il 2030) ma anche cibo e intelligenza artificiale.

In attesa di raggiungere questi obiettivi, l’Ue deve continuare a contare sul gas della Russia, e l’embargo a gas e petrolio decretato da Usa e Gran Bretagna per il Vecchio Continente resta un tabù. Per questo, nelle ultime ore, le sanzioni sono state inasprite in un altro senso.

Bruxelles resta però ferma nel suo supporto all’Ucraina e, secondo alcune indiscrezioni, è possibile che nella Dichiarazione finale di Versailles si faccia riferimento alla sua richiesta di adesione all’Ue. Come è già stato detto più volte, il processo è lungo, ma sicuramente meno ostacolato di un eventuale ingresso del Paese nella Nato.