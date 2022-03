Oms avverte: la pandemia è tutt’altro che finita

“La pandemia di Covid-19 è tutt’altro che finita”, ha avvertito il capo dell’Oms, a quasi due anni dal giorno dopo aver pronunciato la parola che ha fatto capire al mondo intero la gravità della crisi sanitaria causata dal virus. “Questo venerdì saranno due anni da quando abbiamo detto che il Covid-19 poteva essere qualificato come una pandemia”, ha ricordato Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa a Ginevra.

“Due anni dopo, oltre 6 milioni di persone sono morte”, ha detto Tedros. Nonostante l’Oms noti da tempo che il numero dei contagi e dei morti sono in calo, “questa pandemia è tutt’altro che finita e non sarà finita da nessuna parte se non sarà finita ovunque”, ha sottolineato il numero uno dell’organizzazione.

L’Oms ha notato una crescita molto forte nella regione del Pacifico occidentale, sebbene a livello globale il numero di nuove infezioni e decessi sia diminuito rispettivamente del 5 e dell’8%, secondo il rapporto epidemiologico settimanale.