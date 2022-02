La crisi Ucraina si muove su una guerra economica mondiale

La Russia e l’Occidente sono stati coinvolti in una serie sporadicamente crescente di liti economiche per otto anni. Finora, questo tiro alla fune economico ha avuto effetti notevoli sulla Russia, ma ha influenzato a malapena l’economia globale in generale. Tuttavia, con la guerra di aggressione non provocata della Russia contro l’Ucraina che si svolge a un ritmo devastante, è probabile che cambi.

La prima mossa in questa guerra è stata fatta dalla Russia e ha coinvolto l’Ucraina. Nel dicembre 2013, al culmine delle proteste di Euromaidan, Mosca ha presentato al governo filo-russo di Viktor Yanukovich un prestito di 3 miliardi di dollari molto complesso, carico di clausole uniche che gli hanno conferito una significativa leva economica sul futuro dell’Ucraina.

Solo pochi mesi dopo, nel febbraio 2014, i manifestanti hanno deposto il regime di Yanukovich ed è emerso un nuovo dibattito sul fatto che l’Ucraina debba ripagare la Russia.

Quando la Russia ha lanciato la sua prima invasione dell’Ucraina, conquistando la Crimea a marzo, l’amministrazione Obama ha inserito nella lista nera una serie di funzionari del Cremlino e ha annunciato un nuovo regime di sanzioni settoriali su misura. Mirava a imporre costi economici diretti allo stato russo e alle imprese chiave. Sebbene leggermente meno rigorose ed espansive, l’UE ha imposto restrizioni simili.

Gli USA si sono anche mossi per aiutare a salvare economicamente l’Ucraina e gestire la sua ristrutturazione del debito del dopoguerra, con il Fondo monetario internazionale che ha modificato le sue regole in un modo che ha disinnescato il precedente imbroglio dei prestiti della Russia. L’allora Primo Ministro russo Dmitri Medvedev ha paragonato la mossa “all’apertura del vaso di Pandora” per il quadro finanziario globale.

Le nuove misure statunitensi includevano limitazioni agli investimenti occidentali nell’industria petrolifera e del gas russa, ma limitavano in modo più significativo la capacità delle società interessate di raccogliere finanziamenti occidentali. La compagnia petrolifera statale russa Rosneft è passata dall’essere tra i maggiori creditori dei mercati emergenti alle banche occidentali ad essere quasi tagliata fuori da tali prestiti. Doveva essere salvato entro la fine del 2014, un’azione che è stata intrapresa con la complicità della Banca centrale russa, nonostante abbia mandato il rublo in caduta libera. Anche il credito per altre entità russe è diminuito e la precedente ondata di IPO russe alla Borsa di Londra si è fermata.

Dopo che Donald Trump è entrato in carica nel 2017, il Congresso controllato dai repubblicani è rimasto scettico sui suoi commenti durante la transizione in cui ha criticato la strategia delle sanzioni dell’amministrazione Obama e ha elogiato la risposta di Vladimir Putin. In un raro atto di unità bipartisan, il Congresso ha approvato in modo schiacciante il Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, 419-3 alla Camera, 98-2 al Senato. Ha ulteriormente inasprito i limiti finanziari delle sanzioni settoriali e ha imposto e ampliato altre sanzioni sui settori della difesa e dell’estrazione russa.

La Russia ha risposto a queste misure con sforzi per costruire un “bilancio della fortezza”. Di conseguenza, la posizione di riserva netta della Russia ha superato i suoi debiti esteri netti entro la metà del 2018. Questa risposta non è stata priva di costi sostanziali per i russi, con investimenti insufficienti da parte dello stato e l’indebolimento del rublo che hanno contribuito ad aumentare contemporaneamente le pressioni inflazionistiche.

Ma la Russia ha anche inserito silenziosamente clausole nei propri contratti di obbligazioni estere che potrebbero avere costi sostanziali per i detentori stranieri di debito russo se attivate. Ha anche ampliato la propria volontà di finanziare gli sforzi per indebolire l’ordine finanziario internazionale guidato dagli Stati Uniti, inclusa la sottoscrizione di uno sforzo comicamente fallito del regime di Maduro in Venezuela per lanciare una criptovaluta per eludere le sanzioni statunitensi.

Mosca ha avuto un pò più di successo nel muoversi per de-dollarizzare la propria economia, anche se questo è stato ancora notevolmente limitato dal fatto che la Russia è un’economia dipendente dagli idrocarburi e il petrolio e il gas hanno quasi universalmente un prezzo in dollari statunitensi. La Russia è stata in gran parte in grado di raggiungere accordi con i partner solo per regolare le transazioni correlate in altre valute, sebbene alla fine fossero ancora generalmente prezzate in dollari.

C’erano state sporadiche indicazioni negli ultimi anni che la guerra economica si stava raffreddando, anche se si sono sempre rivelate di breve durata. Il conglomerato russo di energia e metalli EN+ è ​​quotato alla Borsa di Londra nel novembre 2017, ma il suo azionista chiave, Oleg Deripaska, è stato sanzionato da Washington meno di un anno dopo.

Sebbene il presidente Trump avrebbe continuato a sollevare polemiche per i suoi occasionali elogi a Putin, la mossa per sanzionare Deripaska ha dimostrato che almeno alcuni nella sua amministrazione, che spesso controllava a malapena, erano almeno dediti quanto il Congresso a non ritirarsi da queste scaramucce economiche.

Eppure Trump approverebbe un controverso accordo che allenta le sanzioni su Deripaska nove mesi dopo; Da allora Deripaska è stato indagato dall’FBI per aver violato le sanzioni impostegli. Avrebbe quindi introdotto tardivamente ulteriori restrizioni sul debito russo per il suo tentativo di assassinare l’ex doppiogiochista Sergei Skripal nel Regno Unito nel marzo 2018.

Al momento del suo insediamento, l’amministrazione Biden ha ripristinato la politica delle sanzioni, concentrandosi sia sull’inserimento nella lista nera di individui ed entità che sulla limitazione dell’accesso della Russia ai finanziamenti. Ha anche cercato di segnalare chiaramente quali passi della Russia avrebbero giustificato ulteriori escalation.

Questo evidentemente non ha scoraggiato il Cremlino. Indipendentemente da dove si arriva alla discussione se la rinnovata invasione dell’Ucraina da parte di Putin sia stata preordinata o il risultato di un fallimento della diplomazia, sapremo solo se la dimostrazione di follia di Putin durante il suo incantesimo di guerra del 22 febbraio era genuina: le minacciate sanzioni occidentali ora incombono.

Gli Stati Uniti e l’UE hanno risposto al riconoscimento da parte di Putin delle amministrazioni per procura russe a Donetsk e Luhansk annunciando che sanzioneranno l’emissione di debito primario russo. Dopo l’ennesimo imbarazzante problema di comunicazioni di Boris Johnson, anche il governo del Regno Unito ha annunciato che avrebbe intrapreso un’azione simile. Gli Stati Uniti hanno già sanzionato la russa Vnesheconombank (VEB), una banca spesso soprannominata il “fondo nero” di Putin ma che è anche al centro del sistema dei pagamenti esteri del Paese.

Il primo round di sanzioni statunitensi annunciato il 23 febbraio includeva già il divieto di commercio secondario del debito russo emesso dopo il 1 marzo. L’amministrazione Biden ha minacciato di andare oltre se la Russia andrà oltre, tuttavia, e nuove misure sono imminenti. Questi includeranno un gran numero di singoli membri dell’élite del Cremlino e dei loro compari, ma gli individui nella lista nera possono arrivare solo fino a questo punto.

Gli Stati Uniti e l’UE – e anche il Regno Unito, una volta che si saranno messi insieme – si muoveranno per isolare efficacemente la Russia dai mercati finanziari globali. Ciò avrà impatti economici di ampio respiro, come ha già riconosciuto lo stesso Biden. La Russia risponderà agendo per armare il proprio stock di debito in caso di congelamento, ma probabilmente cercherà anche intenzionalmente il caos sui mercati degli idrocarburi. Medvedev ha promesso che l’Europa dovrebbe prepararsi a prezzi del gas alle stelle per il prossimo futuro.

Gli effetti si faranno sentire ben oltre l’Europa. La Russia e l’Ucraina rimangono i principali panifici globali in termini di produzione di grano e la Russia ha lentamente consolidando il controllo politico sulle sue industrie di commercio di grano e fertilizzanti. Le suddette sanzioni Deripaska hanno mandato in tilt i mercati dell’alluminio e molti metalli potrebbero essere nuovamente colpiti in modo simile nell’attuale crisi. La Russia investirà ulteriormente negli sforzi per minare l’ordine finanziario guidato dagli Stati Uniti, anche se non può avere alcuna speranza di successo qui senza il pieno coordinamento almeno con la Cina.

Gli Stati Uniti e il resto della leadership politica occidentale sembrano preparati per la lotta. Washington sta già portando a bordo alleati non tradizionali – Singapore, Giappone e Taiwan. Ma la pressione inflazionistica sostenuta e le turbolenze del mercato avranno senza dubbio un impatto. Tuttavia, vista l’aggressione unilaterale del Cremlino, non c’è alternativa.

Tuttavia, i responsabili politici e l’opinione pubblica devono tenere a mente che le sanzioni sul debito e le guerre economiche emerse da conflitti minori sono state i precursori chiave di grandi guerre quando non sono state accompagnate da maggiori sforzi diplomatici: si può guardare all’invocazione del presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt nel 1941 del Trading with the Enemy Act per congelare il Giappone dai mercati del dollaro prima della seconda guerra mondiale o del divieto del cancelliere tedesco Otto Von Bismarck del 1887 dei debiti russi che iniziò l’inversione della loro alleanza prima della prima guerra mondiale.

Lo scoppio di una vera e propria guerra economica tra Russia e Occidente significa che le turbolenze nei mercati dell’agricoltura, dei metalli e degli idrocarburi sono qui per restare. Eppure i costi reali sono a cui ciò può portare.