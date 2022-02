Grande successo per la mostra Milanese dello street artist Endless

Milano. 8 febbraio 2022 – Sabato 5 febbraio, Art & Luxury Investment Fund e Galleria Cris Contini Contemporary, hanno presentato la mostra “Endless in Milano” presso la Art & Luxury Private Gallery in Via Uberto Visconti Di Modrone 6.

Dopo essere stato protagonista in Italia con la mostra “The Queen & Culture” nel 2021, Endless è tornato a Milano, esponendo in uno degli Spazi più esclusivi del Capoluogo Lombardo opere in cui la Pop art viene rivisitata secondo i principi dell’urban style, della street-art.

La mostra, curata dal Prof. Pasquale Lettieri, Presidente del Comitato scientifico di Art & Luxury Fund, ha riunito cinquanta opere realizzate dall’artista nel corso della sua carriera. Le tecniche pittoriche di Endless vanno da stencil e vernice spray, alle opere di carta incollata al muro. Il percorso artistico di Endless è stato ricostruito grazie a opere iconiche come GREAT BRITISH CROTCH GRAB, LIZZY VUITTON, CHAPEL CHERUB STREET, CHAPEL KATE GOLD STAR, KARL LAGERFELD, ENDLESS TATLER.

La sola serata inaugurale con madrina d’eccezione Camilla Caffi, ha potuto contare piu di cinquecento ospiti che hanno visitato la mostra; imprenditori, collezionisti, vips dello spettacolo che hanno espresso la propria preferenza per l’arte, rispetto ad altri appuntamenti sportivi e di costume presenti nella stessa serata.

Gli ospiti hanno potuto anche godersi una performance dal vivo del famoso street artist che per la mostra ha realizzato una delle sue iconiche LIZZY in una versione inedita ed esclusiva , acquistata la sera stessa da un noto imprenditore del settore delle conserve alimentari che non si è lasciato sfuggire l’occasione di portare a casa un opera unica il cui valore è cresciuto la sera stessa in cui l’opera è stata terminata.

Precisa Francesco Colucci, Founder di Art & Luxury Investment Fund: “Questa serata è stata un ulteriore conferma della bontà del progetto di Art & Luxury Investments Fund. La nostra Private Gallery ha espresso tutto il potenziale del nostro nuovo concept di galleria dove il cuore pulsante sono l’Arte e la Cultura e dove gli appassionati d’arte si possono sentire a casa. Non solo una Galleria, ma un luogo di scambio e di dialogo, tra artisti, collezionisti e filantropi, e dove gli azionisti e gli investitori del Fondo possono toccare con mano il frutto dei loro investimenti. Essere parte di un qualcosa di nuovo, concreto e in crescita, è un punto focale e di primario interesse per il Management del fondo , sempre attento nel coinvolgere gli Investitori e i Partner alla vita del fondo