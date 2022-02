Crisi Ucraina: Macron incontra Putin per evitare una guerra

Proseguono gli sforzi diplomatici sulle tensioni tra Russia e Ucraina. Emmanuel Macron è volato a Mosca per un faccia a faccia con Vladimir Putin: nel corso dell’incontro, durato oltre 5 ore, il presidente francese ha detto al suo omologo russo di sperare che i colloqui a Mosca servano ad “iniziare una de-escalation”.

Da parte sua Putin ha elogiato gli sforzi di Parigi per “risolvere la questione della sicurezza in Europa”. Oggi il presidente francese sarà poi a Kiev, dove incontrerà il presidente Voldymyr Zelensky. Intanto, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha incontrato il presidente degli stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca, e in una conferenza stampa congiunta i due hanno avvertito: “Se la Russia invade ulteriormente l’Ucraina, noi siamo pronti, tutta la Nato è pronta” a reagire, e “non ci sarà più un Nord Stream 2, il gasdotto chiuderà”.

Anche l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, dopo il consiglio Ue-Usa sull’energia a Washington ha avvertito: “Se la Russia invade l’Ucraina, Usa e Ue saranno stretti alleati, anche sulle sanzioni. Quella ucraina rischia di essere la crisi più grave dopo la fine della guerra fredda ma c’è ancora spazio per la diplomazia. Siamo preparati al peggio ma cerchiamo di evitarlo”.

Durante l’incontro con Putin al Cremlino, riporta la Tass, Macron ha sottolineato che il “dialogo è l’unica opportunità per garantire sicurezza e stabilità all’Europa”. “Questa discussione può avviare il percorso che dobbiamo intraprendere, che è quello di una de-escalation”, ha dichiarato il presidente francese nei primi minuti del faccia a faccia, aggiungendo di voler “evitare la guerra” e “costruire elementi di fiducia e stabilità per tutti”.

“Vedo quanti sforzi sta facendo l’attuale leadership francese e personalmente il presidente della Francia per risolvere la crisi associata a garantire un’equa sicurezza in Europa per una seria prospettiva storica e per affrontare le questioni legate alla risoluzione della crisi nel sud-est ucraino”, ha risposto Putin.

Intanto per quanto riguarda Nord Stream 2 “tutte le opzioni sono sul tavolo” in caso di invasione russa dell’Ucraina, ha spiegato Scholz. “Siamo pronti a prendere con i nostri alleati tutte le misure necessarie e abbiamo un accordo molto chiaro con il governo Usa sul transito del gas e sulla sovranità energetica in Europa”, ha dichiarato in merito all’ipotesi di bloccare il gasdotto.

Scholz ha però invocato anche la necessità di una “ambiguità strategica” verso Mosca, per impedire che calcoli se una invasione sarà “troppo costosa o meno”. “Siamo pronti a pagare un alto prezzo economico per la sicurezza dell’Ucraina”, ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Kiev, in conferenza stampa con l’omologo Dmytro Kuleba. “La nostra più grande forza è l’unità”, ha aggiunto Baerbock, mettendo in guardia da chi tenta di dividere l’Occidente.

Nel frattempo comunicazioni intercettate dagli 007 Usa rivelano che alcuni dirigenti russi, anche dell’intelligence e della difesa, hanno espresso la preoccupazione che un’invasione su larga scala dell’Ucraina sarebbe più costosa e difficile di quello che pensano Vladimir Putin e altri leader di Mosca.

I dirigenti russi in questione avrebbero anche manifestato il timore che i piani siano scoperti e rivelati pubblicamente dall’Occidente. Non ci sono evidenze però che questi si oppongano al piano complessivo o che si possano rivoltare contro Putin.