IED e droni le nuove armi dei cartelli messicani

Nella guerra in corso tra i cartelli della droga nel Messico occidentale, le bande hanno iniziato a utilizzare ordigni esplosivi improvvisati (IED) sulle strade per disabilitare i veicoli dell’esercito.

Il movimento di autodifesa nella città di Tepalcatepec, nello stato occidentale del Michoacan, ha affermato che mine antiuomo improvvisate hanno gravemente danneggiato un’auto blindata dell’esercito alla fine della scorsa settimana.

Un portavoce del movimento, che sta combattendo il cartello di Jalisco, ha fornito foto che mostrano un veicolo blindato leggero dell’esercito disabile su una strada con danni causati da una mina.

Il portavoce, che si è rifiutato di rivelare il suo nome per paura di rappresaglie, ha detto che l’esplosione è avvenuta sabato scorso nella città di Taixtan, vicino a Tepalcatepec, dove la gente del posto combatte da mesi contro i sicari di Jalisco.

Le bande in guerra utilizzano spesso auto blindate fatte in casa e droni modificati per sganciare piccole bombe. Ma sarebbe la prima volta che gli IED vengono utilizzati con successo dai cartelli in Messico.

L’esercito messicano non ha risposto a una richiesta di commento specifico sugli IED. Ma il Dipartimento della Difesa ha affermato che le pattuglie dell’esercito sono state attaccate nella zona sabato quattro volte con esplosivi, auto blindate fatte in casa e colpi di arma da fuoco che hanno ferito 10 soldati. Il dipartimento non ha specificato quale tipo di esplosivo fosse stato utilizzato.

La stazione televisiva Milenio ha descritto gli IED come bombe tubolari in pvc sepolte con una base metallica rotonda sottostante e un cappuccio di metallo conico per dirigere o concentrare l’esplosione.

L’analista della sicurezza Juan Ibarrola, specializzato nell’esercito, ha affermato che “la cosa preoccupante è l’improvvisazione che questi gruppi criminali stanno facendo con l’ingegneria, per creare armi, trappole esplosive, esplosivi e così via”.

Piuttosto che cercare di combattere una guerra aperta con l’esercito – che sanno di perderla – Ibarrola ha affermato che con gli IED e altri dispositivi “più di ogni altra cosa, quello che stanno cercando di fare è minacciare e affrontare gruppi rivali”.

Non è chiaro se le mine artigianali vengano utilizzate solo da una parte nella sanguinosa battaglia per il controllo dello stato di Michoacan, che i trafficanti di droga apprezzano per il suo porto marittimo e le rotte del contrabbando, nonché per l’opportunità di estorcere denaro ai coltivatori dello stato di avocado e lime.

A novembre, i residenti del villaggio di Loma Blanca, dominato da Jalisco, hanno mostrato un piccolo cratere, con una piastra metallica rotonda, dove hanno affermato che le forze di Tepalcatepec avevano fatto esplodere una mina.

Mentre gli uomini armati dei cartelli in tutto il Messico hanno già usato bombe a mano e granate a propulsione a razzo contro polizia e soldati, gli IED sono praticamente sconosciuti nelle guerre alla droga del paese.

Nel 2010, un’autobomba puntata contro agenti di polizia federale è esplosa nella città di confine settentrionale di Ciudad Juarez, uccidendo tre persone e ferendone nove. Un sospetto del cartello della droga ha usato un telefono cellulare per far partire l’auto carica di esplosivo, che ha ucciso un agente di polizia federale e due civili e ferendo nove persone.

Nel 2015, uomini armati del cartello di Jalisco hanno abbattuto un elicottero da trasporto Eurocopter con una granata a propulsione a razzo, uccidendo otto soldati e un agente di polizia. Mentre gli elicotteri che Jalisco deve utilizzare sono i Blackhawks, non c’è dubbio che il cartello possa inventare qualcosa di più incisivo.

Il governo messicano sta rapidamente esaurendo gli strumenti per controllare l’espansione del cartello di Jalisco, la gang della droga più potente del Messico. L’esercito ha già tirato fuori alcune delle sue armi più letali nella sua lotta contro il cartello di Jalisco: elicotteri da combattimento dotati di mitragliatrici elettriche, mitragliatrici a canna rotante in grado di sparare migliaia di colpi al minuto.

Ma gli abitanti di Michoacan sono stufi della strategia dell’esercito di separare semplicemente il cartello di Jalisco e la banda del Viagras di Michoacan. La politica dell’esercito consente effettivamente al Viagras, noto soprattutto per i rapimenti e l’estorsioni di denaro, di creare posti di blocco su molte strade statali. Lime, avocado e bestiame in uscita, o forniture in arrivo, devono pagare una tassa di guerra al Viagra.

La strategia del non fare nulla sembra essere parte della politica del presidente Andrés Manuel López Obrador di evitare lo scontro.

“La cosa difficile qui è che non c’è stato alcuno sforzo clamoroso da parte del governo per affrontare” le bande, ha detto Ibarrola. “Questo è serio, non perché non ci sia la capacità, l’esercito è lì e può farlo, ma gli ordini semplicemente non arrivano”.

Nel frattempo, i cartelli hanno sviluppato droni trasportatori di bombe e i guerrieri più temuti sono i “droneros”, o operatori di droni. Sebbene inizialmente rozza e pericolosa da caricare e utilizzare – e ancora preoccupante indiscriminata – la guerra con i droni è migliorata e non è raro vedere fienili di metallo o tetti di capannoni aperti come barattoli di latta dall’impatto delle esplosioni dei droni.