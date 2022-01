Resa dei conti nel centrodestra, Salvini: “L’alleanza andrà chiarita”

Si tirano le somme all’interno del Centrodestra alla fine dell’ottava votazione per il presidente della Repubblica, che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella.

A parlare è il leader della Lega Matteo Salvini, che spiega la scelta di appoggiare il Mattarella bis e chiarisce le tensioni con Giorgia Meloni. “Fratelli d’Italia ha fatto una scelta e cioè quella di stare all’opposizione”, ha dichiarato Salvini. “Ha scelto di dire di no a Draghi e di dire di no a Mattarella. Scelta legittima. La Lega ha fatto una scelta diversa, abbiamo detto di sì a Draghi, al governo e a Mattarella”.

Il leader della Lega giustifica così la scelta del suo partito: “Secondo me in un momento di crisi eccezionale, di pandemia, di disoccupazione, di sconcerto, di lockdown, tutti devono metterci tutte le energie possibili”. Salvini commenta poi i franchi tiratori del Centrodestra che nei giorni scorsi hanno affossato le candidature proposte, a partire da quella del presidente del Senato Elisabetta Casellati. “Qualcuno del Centrodestra è scomparso, nel senso che la Lega ha votato dall’inizio alla fine, con tutti i suoi deputati e senatori, le proposte avanzate del Centrodestra. Qualcuno in Forza Italia e in Coraggio Italia no, mi sembra evidente. Questo andrà chiarito sicuramente”.

“Ho contato le proposte fatte dalla Lega del Centrodestra, siamo arrivati a 12. Non andava bene nessuna, ognuna aveva un difetto. Quindi stamattina ho preso atto del fatto che saremmo andati un’altra settimana a vuoto”, ha raccontato Salvini spiegando la nascita dell’intesa sul Mattarella bis. “Per questo ho detto: ‘Chiediamo al presidente Mattarella questo sacrificio'”.

Insieme al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il leader della Lega spiega di aver “mandato un messaggio al presidente Draghi: non vorrei che da lunedì al governo si vedesse quello che abbiamo visto in questa settimana in Parlamento, cioè qualcuno che costruisce e qualcuno che disfa”. E conclude: “Non chiediamo rimpasti, non chiediamo poltrone, non chiediamo ministri. Chiediamo che però tutti remino nella stessa direzione”.