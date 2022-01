Novak Djokovic ha perso il suo titolo degli Australian Open

Novak Djokovic è stato espulso dall’Australia domenica dopo aver perso un tentativo di rimanere nel paese per difendere il suo titolo degli Australian Open nonostante non fosse stato vaccinato contro il COVID-19.

Un Djokovic mascherato è stato fotografato in una lounge dell’aeroporto di Melbourne con due funzionari governativi in ​​uniforme nera prima di partire per Dubai. Non è chiaro dove andrà da lì. Tra le possibilità ci sono la Spagna, Monaco o la sua nativa Serbia, dove ha uno status quasi ironico e sarebbe probabilmente accolto con il benvenuto di un eroe.

Il n.1 del tennis ha trascorso gli ultimi 10 giorni al centro di un dramma vertiginoso sul suo stato di vaccinazione che ha polarizzato l’opinione pubblica in tutto il mondo e ha colpito una corda in Australia, dove i casi di coronavirus sono in aumento.

Il 34enne si è detto “estremamente deluso” dalla decisione del tribunale che domenica ha portato alla sua espulsione. Ma ha aggiunto che ha rispettato la sentenza e avrebbe collaborato con le autorità.

La saga è iniziata quando a Djokovic è stata concessa un’esenzione dalle rigide regole di vaccinazione da due commissioni mediche e da Tennis Australia per giocare agli Australian Open. Tale esenzione, basata sulle prove che si è recentemente ripreso dal COVID-19, gli ha apparentemente permesso di ricevere un visto per entrare in Australia. Ma all’arrivo, i funzionari di frontiera hanno affermato che l’esenzione non era valida e si sono mossi per espellerlo.

Il successivo avanti e indietro ha sollevato dubbi sul fatto che Djokovic abbia ricevuto ingiustamente un trattamento speciale o sia stato ingiustamente individuato a causa del suo status di celebrità e ha visto molti lamentarsi del fatto che la lunga battaglia per lo meno ha fatto sembrare l’Australia brutta.

Un tribunale inizialmente ha stabilito per motivi procedurali che Djokovic poteva rimanere, ma il ministro dell’Immigrazione australiano Alex Hawke, che ha ampi poteri, ha poi deciso di espellerlo. Oltre a non essere stato vaccinato contro il coronavirus, Djokovic è uno scettico sui vaccini e il governo ha affermato che la sua presenza potrebbe suscitare sentimenti anti-vaccino.

Tre giudici della Corte federale hanno confermato all’unanimità la decisione del ministro dell’immigrazione.

Djokovic si è detto “a disagio” per il fatto che l’attenzione fosse stata concentrata su di lui da quando il suo visto è stato cancellato per la prima volta il 6 gennaio.

“Spero che ora possiamo concentrarci tutti sul gioco e sul torneo che amo”, ha detto. “Ora mi prenderò del tempo per riposarmi e riprendermi, prima di fare ulteriori commenti oltre a questo”.

La decisione infrange le speranze di Djokovic di vincere il 21esimo titolo record del Grande Slam. Attualmente è a pari merito con i rivali Roger Federer e Rafael Nadal per il maggior numero di trofei del Grande Slam nel tennis maschile.

Un ordine di espulsione potrebbe anche bandirlo dall’Australia per tre anni, trattenendo il giocatore dal torneo che ha vinto un record nove volte nei prossimi anni.

Proprio come il caso è sempre stato, la decisione di espellere Djokovic ha diviso l’opinione.

In Serbia, dove Djokovic ha ricevuto un sostegno schiacciante, il presidente Aleksandar Vucic ha affermato che l’udienza è stata “una farsa con molte bugie”.

“Pensano di aver umiliato Djokovic con questi 10 giorni di molestie, e in realtà si sono umiliati. Se dicessi che colui che non è stato vaccinato non ha il diritto di entrare, Novak non verrebbe o sarebbe vaccinato”, ha detto Vucic ai giornalisti.

Tornato in Australia, il primo ministro Scott Morrison ha salutato la decisione come quella di “mantenere forti i nostri confini e proteggere gli australiani”.

Hawke, il ministro dell’immigrazione, ha affermato che quelle forti politiche di confine “sono anche fondamentali per salvaguardare la coesione sociale dell’Australia, che continua a rafforzarsi nonostante la pandemia”.

Ma la portavoce dell’opposizione sul portafoglio degli affari interni, Kristina Keneally, ha detto che Djokovic è stato espulso per quello che ha detto e fatto pubblicamente all’estero prima che il governo gli desse un visto a novembre.

“Questo pasticcio non è un fallimento delle nostre leggi. È un fallimento della competenza e della leadership di Morrison”, ha twittato Keneally.

La risposta alla pandemia è diventata politicamente carica prima delle elezioni, previste per maggio, quando la coalizione conservatrice di Morrison cercherà un altro mandato.

I tassi di infezione sono aumentati vertiginosamente in gran parte dell’Australia da dicembre, quando il governo di Morrison ha allentato quelle che erano state alcune delle restrizioni più severe del mondo democratico ai viaggi internazionali.

La preoccupazione per l’aumento delle infezioni incombeva sul caso di Djokovic. Hawke ha definito il giocatore di alto livello un “talismano di una comunità di sentimenti anti-vaccinazione”.

Il giocatore è infatti diventato un eroe inconsapevole del movimento anti-vax. Domenica, un manifestante a una manifestazione ad Amsterdam contro il blocco del virus del governo olandese ha brandito un segno a sostegno di Djokovic.

L’avvocato di Hawke, Stephen Lloyd, ha anche notato che Djokovic ha una “storia di ignorare le misure di sicurezza COVID”.

Lloyd ha sollevato l’esempio di Djokovic che ha rilasciato un’intervista a un giornalista di un quotidiano francese il mese scorso mentre era stato infettato dal COVID-19 e si è tolto la maschera durante un servizio fotografico. Djokovic ha riconosciuto che l’intervista è stata un errore di giudizio.

Il ministro ha annullato il visto sulla base del fatto che la presenza di Djokovic in Australia potrebbe essere un rischio per la salute e il “buon ordine” del pubblico australiano e “potrebbe essere controproducente per gli sforzi di vaccinazione da parte di altri in Australia”.

Ma la decisione non è piaciuta ad alcuni.

Vasek Pospisil, canadese che ha vinto il titolo di doppio maschile di Wimbledon 2014 e ha lavorato con Djokovic per formare un’associazione per rappresentare i giocatori, ha twittato: “C’era un’agenda politica in gioco qui con le elezioni (australiane) in arrivo che non poteva essere più ovvio. Questa non è colpa sua. Non si è fatto strada con la forza nel paese e non ha “fatto le sue regole”; era pronto a restare a casa”.

Pospisil ha scritto che Djokovic non avrebbe affatto cercato di andare in Australia e sarebbe stato “a casa con la sua famiglia” se non avesse ricevuto l’esenzione medica.

Poiché Djokovic si è ritirato dal torneo dopo la pubblicazione del programma di lunedì, è stato sostituito sul campo da quello che è noto come un “perdente fortunato”, un giocatore che perde nel torneo di qualificazione ma entra nel tabellone principale a causa dell’uscita di un altro giocatore prima la competizione è iniziata.

Quel giocatore è l’italiano Salvatore Caruso, che è classificato 150° nel mondo.