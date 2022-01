Tensioni tra Mosca e Washington per la questione Ucraina

Mosca e Washington hanno preso entrambe posizioni intransigenti prima di ulteriori colloqui in mezzo a un accumulo di truppe russe vicino all’Ucraina, con gli Stati Uniti che hanno respinto la richiesta di fermare l’espansione della NATO e il Cremlino che ha affermato che vedrà rapidamente se vale la pena anche continuare a negoziare .

Durante i colloqui di lunedì a Ginevra, la Russia ha insistito sulle garanzie che precludessero l’espansione della NATO in Ucraina e in altre nazioni ex sovietiche e ha chiesto di annullare gli schieramenti dell’alleanza militare nell’Europa orientale. Gli Stati Uniti hanno respinto fermamente le richieste in quanto non titolari.

L’inviato degli Stati Uniti presso la NATO ha dato un tono duro per i prossimi colloqui con Mosca, escludendo qualsiasi concessione sull’espansione verso est dell’alleanza. “Non permetteremo a nessuno di sbattere la porta aperta della NATO”, ha affermato l’ambasciatore statunitense Julianne Smith.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha descritto i colloqui di Ginevra come “aperti, completi e diretti”, ma ha sottolineato che Mosca vuole risultati rapidi. “Non vediamo alcun motivo significativo di ottimismo”, ha detto ai giornalisti.

Peskov ha affermato che i colloqui Russia-NATO a Bruxelles mercoledì e una riunione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa a Vienna giovedì dimostreranno se valgono la pena ulteriori negoziati.

“Diventerà chiaro in quale direzione e come procedere e se ha senso”, ha detto. “Non accetteremmo assolutamente di trascinare questo processo all’infinito”.

Smith ha affermato che “nessun alleato all’interno dell’alleanza della NATO è disposto a cambiare o negoziare qualsiasi cosa in relazione alla politica della porta aperta della NATO”.

“Siamo fermi nel respingere proposte di sicurezza che sono semplicemente non iniziali”, ha detto ai giornalisti. “C’è un’unità e un consenso diffusi in tutta l’alleanza sulla sfida che ci attende”.

Gli Stati Uniti stimano che la Russia abbia ammassato circa 100.000 soldati vicino all’Ucraina, un accumulo che ha alimentato i timori di un’invasione. Mosca dice di non avere piani per attaccare e rifiuta la richiesta di Washington di ritirare le sue forze, dicendo che ha il diritto di schierarle ovunque sia necessario.

Il presidente Vladimir Putin ha avvertito che Mosca prenderà “misure tecnico-militari” non specificate se gli Stati Uniti ei loro alleati non soddisfano le sue richieste. Ha parlato con i membri del suo Consiglio di sicurezza, dicendo di voler discutere questioni non specificate relative alla sicurezza e alle infrastrutture nelle aree di confine.

L’addetto stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha detto che era “troppo presto per dire se i russi prendono sul serio il percorso verso la diplomazia o meno”, o se useranno i colloqui come un “pretesto per affermare che la diplomazia non potrebbe funzionare” e andare avanti con un’invasione.

Psaki ha evitato le domande sul fatto che gli Stati Uniti fossero d’accordo che i colloqui di Ginevra non fornissero ragioni per un maggiore ottimismo. Ha notato, tuttavia, che avevano incluso discussioni sul posizionamento di missili in Europa e limiti reciproci alle esercitazioni militari.

“Ci sono una serie di discussioni che possono far parte di un percorso diplomatico, ma alla fine spetta ai russi determinare se adotteranno un approccio serio”, ha detto.

Il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov, che guidava la delegazione russa a Ginevra, ha affermato in seguito che sarebbe difficile fare progressi su altre questioni se gli Stati Uniti ei loro alleati ostacolano la richiesta di Mosca di garanzie che precludano l’espansione della NATO.

Gli Stati Uniti ei loro alleati respingono la richiesta alla NATO di non ammettere nuovi membri, sottolineando che un principio chiave dell’alleanza è che l’adesione è aperta a qualsiasi paese qualificato e nessun estraneo ha potere di veto. Ma Washington e la NATO si dicono anche pronte a discutere di controllo degli armamenti, misure di rafforzamento della fiducia, maggiore trasparenza e riduzione del rischio se la Russia assumerà una posizione costruttiva.

Il vicesegretario di Stato americano Wendy Sherman ha dichiarato di aver informato il Consiglio del Nord Atlantico sui suoi colloqui a Ginevra. “Gli Stati Uniti si impegnano a lavorare di pari passo con i nostri alleati e partner per sollecitare una riduzione dell’escalation e rispondere alla crisi di sicurezza causata dalla Russia”, ha twittato.

Gli Stati Uniti hanno avvertito che la Russia dovrà affrontare sanzioni senza precedenti se attacca l’Ucraina.

Tra le tensioni, l’esercito russo ha affermato che 3.000 soldati stavano prendendo parte a esercitazioni nei poligoni di tiro nelle regioni di Voronezh, Belgorod, Bryansk e Smolensk vicino all’Ucraina.

Nel 2014, la Russia ha annesso la penisola di Crimea all’Ucraina dopo la cacciata del suo leader amico di Mosca e ha sostenuto un’insurrezione separatista nell’est del paese, dove più di sette anni di combattimenti hanno ucciso oltre 14.000 persone.

Un accordo di pace del 2015 mediato da Francia e Germania ha contribuito a porre fine a battaglie su larga scala, ma sono continuate frequenti scaramucce e gli sforzi per negoziare una soluzione politica sono falliti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha incontrato martedì a Kiev funzionari francesi e tedeschi sulle prospettive di un altro incontro dei leader di Russia, Ucraina, Francia e Germania, affermando di volere “colloqui sostanziali sulla fine del conflitto”.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha detto di aver parlato martedì con il segretario di Stato americano Antony Blinken, dicendo che Kiev e Washington “rimangono uniti nella ricerca di una riduzione dell’escalation attraverso la diplomazia e la forza”.