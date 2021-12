Assassinata a Bogotà Natalia Castillo, consulente ONU in Colombia

Sconosciuti hanno ucciso Natalia Castillo, consulente per le comunicazioni dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), all’alba di venerdì 24/12/2021) durante una rapina a Bogotà, hanno riferito le autorità.

“Siamo profondamente dispiaciuti per un evento avvenuto all’alba di oggi nel settore delle Gallerie, dove alcuni individui che uscivano da un esercizio pubblico sono stati avvicinati da alcuni uomini per rubare i loro oggetti. Come conseguenza di questo evento, una donna è morta. Cindy, 32 anni Natalia Castillo”, ha affermato il comandante della polizia di Bogotà, il generale Óscar Gómez.

L’ufficiale ha sottolineato che la Polizia e la Procura hanno formato “una squadra inter-istituzionale per trovare rapidamente questi criminali” e ha aggiunto che offrono una ricompensa “fino a 20 milioni di pesos (circa 5.000 dollari) alla persona che fornisce informazioni che ci permette di identificare e perseguire questi criminali”.

“Oggi è un giorno triste. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei lavoratori dell’UNODC”, ha scritto l’Ambasciata di Spagna in Colombia su Twitter.

L’86% delle aziende di Bogotá ritiene che il deterioramento della sicurezza sia il principale cambiamento negativo che la città ha vissuto nell’ultimo anno, secondo l’indagine annuale sul clima imprenditoriale realizzata dalla Camera di Commercio della capitale colombiana.

Le immagini delle rapine a mano armata in ristoranti e negozi, così come le rapine in strada in cui i criminali agiscono fino a uccidere le persone, sono le costanti degli ultimi mesi in un Paese che si sta appena riprendendo dalle devastazioni economiche della pandemia.

Quasi mezzo milione di colombiani sono entrati in una condizione di povertà multidimensionale nel corso del 2020 principalmente a causa degli effetti della pandemia di coronavirus, come rivelato dal Dipartimento amministrativo nazionale di statistica.