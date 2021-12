Premio delle Arti Premio della CULTURA Milano 2021 XXXIII Edizione

E’ giunto alla XXXIII edizione – Milano 2021 il PREMIO DELLE ARTI- PREMIO DELLA CULTURA. Mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 17.00 vi è stata Premiazione dei Vincitori del Premio delle Arti Premio della Cultura Edizione XXXIII del 2021 nel Salone dell’Orologio di Milano PerCorsi in Corso Buenos Aires 79 – 20124 Milano.

Durante la cerimonia di premiazione, il Professor Carlo Franza, illustre Storico dell’Arte Moderna e Contemporanea e Presidente della Giuria, ha tenuto una lectio magistralis su “Dall’arte della Comunicazione alla Comunicazione dell’Arte e della Cultura”, soffermandosi maggiormente sulla frase di Arthur Schopenhauer che dice: “Dire molte parole e comunicare pochi pensieri è dovunque segno infallibile di mediocrità; invece segno di testa eccellente è il saper rinchiudere molti pensieri in poche parole”.

Il Premio Internazionale fondato a Milano nel 1988, da un drappello di valorosi uomini di cultura (giornalisti, scrittori e docenti universitari) è ormai istituzione di vasto respiro culturale, capace ancora di indicare e campionare al pubblico internazionale nomi di artisti, intellettuali e professionisti di sicura professionalità e competenza, come d’altronde è

stato nelle precedenti edizioni. L’ambito riconoscimento va a puntare il dito, annualmente, non solo su nomi di chiara fama nell’ambito delle Arti in genere, ma mette in risalto anche giovani eccellenze che si aprono a un futuro ricco di speranze.

La Giuria internazionale, composta da otto giurati e presieduta dall’illustre Storico dell’Arte Moderna e Contemporanea, Prof. Carlo Franza, intellettuale di chiara fama, attraverso più sessioni di lavoro ha proceduto anche quest’anno alla rosa dei vincitori, cui è stata consegnata la Pergamena con la motivazione della Giuria e la Targa Argentea. Gremito il Salone dell’orologio dove si svolgeva l’evento con invitati provenienti da diverse regioni italiane. Presenti al tavolo dell’evento il Presidente della Giuria del prestigiosissimo premio italiano il Prof. Carlo Franza che aveva alla sua destra l’illustrissimo Ambasciatore Stefano Baldi Rappresentante Permanente d’Italia presso l’OSCE a Vienna dal 2021, il Dottor Francesco Caroprese Vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, il Dottor Marcello Guadalupi Presidente di Milano PerCorsi, il Dottor il Dottor Francesco Franza giornalista e altre personalità.

Questi i Vincitori della XXXIII edizione Premio delle Arti FAUSTA SQUATRITI

Premio della Cultura STEFANO BALDI Ambasciatore OSCE – Vienna

Premio per il Marketing e il Management Culturale MARCELLO GUADALUPI

Saggistica LUIGI MAZZOLA per il libro “Avanti tutta” Lupetti editore

Scultura NICOLA SALVATORE

Premio Linguaggi Multimediali ENRICO PEZZOLI

Premio della Critica PATRIZIA QUADRELLI

Premio della Giuria VIVIANA CUOZZO

Premio dell’Europa SOUNDUS RAGH

Premio dei Musei ANNA MONTANARO

Premio l’Eccellenza dell’Arte RAFFAELE SCAGLIONE

Artista dell’anno PRIMO FORMENTI

Premio per la Lirica ELISA PITTAU

Premio Dodici Stelle d’Europa per il Gusto CHEF PIETRO LA TORRE Catering – Canicattì (AG)

Arte del Gusto International MARCO DE RONZO – PASTIFICIO DE RONZO – Spongano (LE)

Arte del Gusto Italy PANIFICIO SAN GIUSEPPE di GIACOMO ZIMBARDO – Cammarata (AG)

Azienda dell’Anno 2021 MANCUSO GELATI ITALIANI 1920 di Mancuso Vincenzo & C. Grotte (AG)

Imprenditoria FRISA’ BISTROT di Paride Sansò – Milano

Ambasciatore dell’Arte MOKHTAR JELASSI

Ambasciatore dell’Arte GIANNI BUCHER SCHENKER