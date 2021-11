I pescatori francesi bloccano i porti e l’Eurotunnel

Le azioni si svolgono in tre porti della costa settentrionale francese: Saint-Malo, Ouistreham e Calais. Decine di pescherecci hanno impedito ai traghetti in arrivo dal Regno Unito di entrare nei porti francesi, con i porti effettivamente chiusi alle navi in ​​arrivo tra mezzogiorno e le 14:00.

Ulteriori azioni si sono svolte tra le 14:00 e le 16:00, quando i camion merci non hanno potuto salire sui treni per attraversare il tunnel sotto la Manica.

L’obiettivo delle azioni è interrompere i flussi commerciali tra il Regno Unito e la Francia nella speranza che il governo francese prenda una posizione più forte contro i pescherecci britannici che continuano a pescare nelle acque francesi. Olivier Lepretre, presidente del comitato per la pesca della Francia settentrionale, ha dato voce alla frustrazione provata da molti nel settore: “Gli inglesi hanno accesso al mercato europeo mentre noi non abbiamo accesso alle acque di pesca britanniche”.

Lepretre ha espresso la speranza che il governo francese ascolti le esigenze dell’industria, ma ha aggiunto che le azioni dirompenti sarebbero passate da gesti simbolici e “mostrerebbero i denti” se il governo non dovesse agire.

Gérard Romiti, presidente del comitato nazionale francese, ha fatto eco al sentimento di Lepretre: “Abbiamo aspettato la bocca aperta per 11 mesi (dall’entrata in vigore dell’accordo di recesso del Regno Unito). La pazienza professionale ha i suoi limiti. Troppi pescatori sono stati abbandonati per strada”.

Gran parte del problema risiede nel fatto che dall’uscita del Regno Unito dall’UE, non ha più il diritto automatico di pescare nelle acque dell’UE e viceversa. Tuttavia, la questione dei diritti di pesca è stata una questione spinosa durante i negoziati sulla Brexit e rimane un punto di contesa sia per l’UE che per il Regno Unito.

Soluzioni a lungo termine devono ancora essere decise a livello bilaterale, ma nel frattempo, i permessi di pesca sono stati concessi da entrambe le parti alle imbarcazioni che desiderano continuare a pescare nelle acque dell’altra.

Dal gennaio 2021, la Francia ha ottenuto oltre 960 licenze da fornire ai pescherecci francesi in modo che possano continuare a pescare nelle acque del Regno Unito. Tuttavia, oltre 150 di questi sono detenuti da poteri amministrativi a Parigi, mettendo sotto pressione il settore della pesca francese che non ha permessi sufficienti per chi ne ha bisogno.

Irritati da questa complicazione burocratica e dalle navi britanniche che, sostiene l’industria francese, continuano ingiustamente a pescare nelle acque francesi, queste azioni, sperano, stimoleranno il governo francese ad agire.

La Commissione europea mercoledì ha inviato al governo del Regno Unito un ultimatum per risolvere la questione dalla loro parte entro il 10 dicembre.