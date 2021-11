Champions League: Juventus trafitta dal poker del Chelsea

A Stamford Bridge, torna di scena la Champions League, dove il Chelsea campione in carica, ospita la già qualificata Juventus,nel Gruppo H. Padroni di casa, subito in vantaggio nella prima frazione di gioco con Chalobah al 25′, il raddoppio dei Blues arriva al 55′ della ripresa, mentre il terzo goal è di Odoi al minuto 58. Juventus incapace di reagire in balia del Chelsea che chiude la gara con il quarto goal, siglato da Timo Werner in pieno recupero. Chelsea, che aggancia la Juventus in vetta al girone e ipoteca il passaggio agli ottavi.

Allo Stade de Suisse di Berna, nel Gruppo F, lo Young Boys ospita l’Atalanta in una gara dal finale pirotecnico con il risultato di tre a tre. Atalanta, subito in vantaggio con l’Ariete Zapata al 10′ minuto di gioco. Gli svizzeri trovano il pareggio con Siebatcheu al 39′. Bergamaschi ancora in vantaggio con il goal di Palomino al 51′, svizzeri sempre in attacco e trovano il due a due con Sierro all’80’. All’84’ lo Young Boys passa in vantaggio con Hefti, ma c’è poco tempo, per festeggiare e all’88’ Muriel sigla per l’Atalanta il pareggio per il tre a tre finale. Atalanta ancora appesa al filo per il passaggio agli ottavi.

A San Siro l’Inter ospita lo Shaktar Donetsk centrando la terza vittoria consecutiva nel gruppo D, grazie ad una doppietta di Dzeko al 61′ e al 67′ della ripresa. Dieci punti per l’Inter e passaggio agli ottavi alla portata del l’undici guidato da Simone Inzaghi.

Qualificazione a rischio per il Milan, impegnato in trasferta al Wanda Metropolitano ospite dell’Atletico Madrid. Partita terminata con il risultato di uno a zero per il Diavolo, con il goal siglato da Junior Messia che regala tre punti d’oro alla squadra di Pioli, che torna a vincere in Champions e dove nel gruppo B, la situazione per gli uomini di Pioli, rimane ancora incerta.