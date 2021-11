La marina americana vara nave intitolata a Harvey Milk, leader dei diritti gay

Una nave della marina americana chiamata in memoria al leader dei diritti dei gay Harvey Milk, che ha servito quattro anni nella Marina prima di essere espulso, è stata battezzata e varata sabato nella baia di San Diego.

L’oliatore di rifornimento USNS Harvey Milk è scivolato lungo le vie del cantiere dopo che una bottiglia di champagne è stata rotta a prua dall’ex ufficiale della Marina Paula M. Neira, direttore del programma clinico per il John Hopkins Center for Transgender Health.

Il nipote di Milk, Stuart Milk, e il segretario della Marina Carlos Del Toro hanno assistito alla cerimonia tradizionale.

“Il segretario della Marina doveva essere qui oggi, non solo per correggere i torti del passato, ma per dare ispirazione a tutti i nostri leader della comunità LGBTQ che hanno prestato servizio nella Marina, in uniforme oggi e anche nella forza lavoro civile, e per dire loro che ci impegniamo per loro in futuro”, ha detto Del Toro.

Del Toro ha detto che, come molti altri, Milk ha dovuto “mascherare quella parte molto importante della sua vita” mentre prestava servizio in Marina.

“Per troppo tempo, marinai come il tenente Milk sono stati costretti nell’ombra o, peggio ancora, costretti a lasciare la nostra amata Marina”, ha detto Del Toro. “Quell’ingiustizia fa parte della nostra storia della Marina, ma lo è anche la perseveranza di tutti coloro che continuano a servire di fronte all’ingiustizia”.

Milk è stato uno dei primi candidati apertamente gay eletti a cariche pubbliche. Faceva parte del Consiglio dei Supervisori di San Francisco nel 1978 quando un ex collega politico, Dan White, uccise lui e il sindaco George Moscone al municipio.

Nel 2016, l’allora segretario della Marina Ray Mabus ha deciso che sei nuovi petrolieri programmati per la costruzione sarebbero stati intitolati a leader dei diritti civili e umani. Oltre a Milk, includono Sojourner Truth, Chief Justice Earl Warren, Robert F. Kennedy, la suffragista Lucy Stone e il rappresentante John Lewis della Georgia.

Del Toro ha detto a Mabus, che ha partecipato al battesimo, che è stata una decisione coraggiosa.

“I nomi delle navi sono importanti perché esprimono ciò che apprezziamo come Marina e come nazione e comunicano tali valori in tutto il mondo in ogni porto di scalo”, ha affermato Del Toro.

Stuart Milk, cofondatore e presidente della Harvey Milk Foundation, ha ringraziato Mabus per aver fornito i dettagli familiari del congedo di suo zio dalla Marina.

“Ha un congedo tutt’altro che onorevole. È stato costretto a dimettersi perché era gay”, ha detto Stuart Milk, aggiungendo che “dobbiamo insegnare la nostra storia per impedirci di tornare indietro e ripeterla”.

Sebbene ci sia un processo per invertire tali scarichi, ha detto che era importante non farlo per il suo defunto zio al fine di “conservare il ricordo di come non abbiamo onorato tutti in questo servizio molto onorevole”.

La tradizione navale di avere “sponsor” della nave è andata a Neira e alla senatrice americana Dianne Feinstein, D-Calif., che non ha potuto partecipare.

Feinstein era nel municipio di San Francisco quando Milk e Moscone sono stati uccisi e poi hanno fatto lo sbalorditivo annuncio della loro morte. La nave “porterà una ricca eredità di leadership civica”, ha detto Feinstein in una lettera letta durante la cerimonia.

“Quando la Harvey Milk salperà, invierà un messaggio molto forte sia a livello nazionale che in tutto il mondo a tutti coloro che credono nella libertà, nella giustizia e nella libertà, che c’è un posto per te in questa famiglia”, ha affermato la co-sponsor Neira.

General Dynamics NASSCO ha iniziato la costruzione dei sei oliatori a San Diego nel 2018 con un contratto della Marina da 3,2 miliardi di dollari. La prima nave della classe, la John Lewis, è stata battezzata quest’estate.