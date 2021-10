La Francia invita l’Iran a limitare l’attività nucleare

La Francia venerdì ha esortato l’Iran a frenare le attività nucleari di “gravità senza precedenti” mentre gli inviati statunitensi ed europei si sono incontrati per discutere gli sforzi volti a far rivivere il travagliato accordo nucleare iraniano del 2015.

L’inviato statunitense Robert Malley si è unito alle controparti di Francia, Gran Bretagna e Germania agli incontri a Parigi, in quello che il ministero degli Esteri francese ha definito un “momento critico” negli sforzi per salvare l’accordo.

“È urgente e cruciale per l’Iran porre fine alle attività di gravità senza precedenti che sta conducendo in violazione dell’accordo e riprendere immediatamente la piena cooperazione” con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Anne-Claire Legendre. in un briefing online.

A Washington, il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha detto ai giornalisti che gli Stati Uniti e i suoi partner sono “uniti nella convinzione che la diplomazia continui a fornire il percorso più efficace per impedire in modo verificabile e permanente all’Iran di ottenere un’arma nucleare”.

“E”, ha detto, “siamo uniti nella convinzione che i negoziati dovrebbero riprendere a Vienna il prima possibile e che dovrebbero riprendere esattamente da dove si erano interrotti a giugno”.

L’AIEA è incaricata di monitorare l’accordo del 2015, che mirava a frenare l’attività nucleare iraniana in cambio della revoca delle sanzioni paralizzanti. Gli Stati Uniti si sono ritirati dall’accordo di Donald Trump e hanno reintrodotto le sanzioni.

Da allora l’Iran ha intensificato l’attività nucleare e ora sta violando diversi aspetti dell’accordo, noto come Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA.

L’attività nucleare iraniana include l’arricchimento dell’uranio che le nazioni occidentali temono possa essere usato per costruire una bomba atomica. Teheran nega tali ambizioni.

I partner statunitensi ed europei sono pronti a tornare immediatamente ai negoziati con l’Iran “al fine di concludere rapidamente un accordo sul ritorno dell’Iran ai suoi impegni e il ritorno degli Stati Uniti al JCPOA”, ha affermato Legendre.

Il nuovo governo iraniano guidato dal presidente Ebrahim Raisi, che ha preso il potere ad agosto, ha lasciato intendere che tornerà ai colloqui sul nucleare a Vienna, ma ha esitato a fissare una data.