Haiti: i rapitori minacciano di uccidere i missionari

Il leader della banda di 400 Mawozo che secondo la polizia detiene 17 membri di un gruppo di missionari rapiti è visto in un video pubblicato giovedì dicendo che li ucciderà se non ottiene ciò che è esigente.

Il video pubblicato sui social media mostra Wilson Joseph vestito con un abito blu, con un cappello blu e una grande croce al collo.

“Giuro sul tuono che se non ottengo ciò che chiedo, metterò una pallottola nella testa di questi americani”, ha detto nel video.

Ha anche minacciato il primo ministro Ariel Henry e il capo della polizia nazionale di Haiti, Léon Charles, mentre parlava davanti alle bare aperte che apparentemente contenevano diversi membri della sua banda che sono stati recentemente uccisi.

“Ragazzi mi fate piangere. piango acqua. Ma vi farò piangere sangue”, ha detto.

All’inizio di questa settimana, le autorità hanno affermato che la banda chiedeva 1 milione di dollari a persona, anche se non era immediatamente chiaro che includessero i cinque bambini del gruppo, tra cui un bambino di 8 mesi. Sedici americani e un canadese sono stati rapiti, insieme al loro autista haitiano.

I missionari sono con Christian Aid Ministries, con sede in Ohio, che ha tenuto una conferenza stampa prima che qualcuno pubblicasse il video del leader della banda.

Weston Showalter, portavoce del gruppo religioso, ha affermato che le famiglie di coloro che sono stati rapiti provengono da Amish, Mennonite e altre comunità anabattiste conservatrici in Ohio, Michigan, Wisconsin, Tennessee, Pennsylvania, Oregon e Ontario, Canada. Lesse una lettera delle famiglie, che non erano identificate per nome, in cui dicevano: “Dio ha dato ai nostri cari l’opportunità unica di vivere il comando di nostro Signore di amare i tuoi nemici”.

Il gruppo ha invitato le persone ad unirsi a loro nella preghiera per i rapitori e per i rapiti e ha espresso gratitudine per l’aiuto di “persone che sono informate ed esperte nell’affrontare” tali situazioni.

“Pregate per queste famiglie”, ha detto Showalter. “Sono in una posizione difficile”.

La minaccia di morte del capobanda si è aggiunta alla già intensa preoccupazione nella contea di Holmes e dintorni, Ohio, dove ha sede la Christian Aid Ministries e ha una delle più grandi concentrazioni della nazione di Amish, mennoniti conservatori e gruppi correlati. Molti membri di quei gruppi hanno sostenuto l’organizzazione attraverso donazioni o facendo volontariato presso il suo magazzino.

“Questo tipo di cose cancella alcuni dei confini che esistono all’interno dei nostri circoli”, ha aggiunto Marcus Yoder, direttore esecutivo dell’Amish & Mennonite Heritage Center di Millersburg.

“Molte persone nella comunità si sentono impotenti, ma realizzano anche il potere della preghiera e il potere della nostra teologia storica”, ha detto, inclusa la fede anabattista nella non resistenza alla violenza.

Lo stesso giorno in cui i missionari sono stati rapiti, una banda ha rapito anche un professore universitario di Haiti, secondo una dichiarazione rilasciata martedì dall’Ufficio per la protezione dei cittadini, simile a un difensore civico di Haiti. Ha anche notato che un pastore haitiano rapito all’inizio di questo mese non è stato rilasciato nonostante sia stato pagato un riscatto.

“I criminali… operano in completa impunità, attaccando tutti i membri della società”, ha affermato l’organizzazione.

Nel frattempo, centinaia di manifestanti hanno bloccato strade e bruciato pneumatici nella capitale di Haiti per denunciare una grave carenza di carburante e un picco di insicurezza e per chiedere che il primo ministro si dimetta.

La protesta sparsa ha avuto luogo nel quartiere Delmas di Port-au-Prince.

Oltre ai rapimenti, le bande sono anche accusate di aver bloccato i terminali di distribuzione del gas e di aver dirottato i camion di rifornimento, che secondo i funzionari hanno portato a una carenza di carburante. Molte stazioni di servizio ora rimangono chiuse per giorni alla volta e la mancanza di carburante è così terribile che il CEO di Digicel Haiti ha annunciato martedì che 150 delle sue 1.500 filiali in tutto il paese hanno esaurito il diesel.

“Niente funziona!” si è lamentato Davidson Meiuce, che si è unito alla protesta di giovedì. “Stiamo soffrendo molto”.

Alcuni manifestanti hanno mostrato cartelli tra cui uno che diceva: “Abbasso l’alto costo della vita”.

I manifestanti si sono scontrati con la polizia in alcune aree, con agenti che hanno sparato gas lacrimogeni che si mescolavano al pesante fumo nero che si alzava dai pneumatici in fiamme che fungevano da barricate.

Alexandre Simon, un insegnante di inglese e francese di 34 anni, ha detto che lui e altri stanno protestando perché gli haitiani stanno affrontando situazioni così terribili.

“Ci sono molte persone che non possono mangiare”, ha detto. “Non c’è lavoro… Ci sono molte cose che non abbiamo.”