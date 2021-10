Champions League: prima vittoria per l’Inter, Milan perde la terza partita consecutiva

Inter – Sheriff Tiraspol 3-1

Prima vittoria in questa Champions League per l’Inter, che a San Siro ha battuto lo Sheriff Tiraspol 3-1 nella terza giornata del girone D e può continuare a rincorrere l’obiettivo ottavi di finale. I nerazzurri si portano in vantaggio al 34’ grazie al gol di Dzeko.

A inizio ripresa il pareggio di Thill su punizione. La reazione dei nerazzurri non si fa attendere: al 58’ Vidal riporta la squadra di Inzaghi in vantaggio, al 67’ De Vrij fissa il risultato sul 3-1. L’Inter sale a 4 punti, lo Sheriff viene agganciato dal Real Madrid in testa a quota 6.

Porto – Milan 1-0

Il Milan – pieno di assenze – perde allo stadio “Do Dragao” una partita importantissima contro il Porto e vede ridursi le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League: la squadra di Pioli, alla terza sconfitta consecutiva in questa edizione, rimane ultima nel gruppo B a 0 punti. A decidere il match, quasi tutto dominato dai padroni di casa, è la rete di Luis Diaz al 65’.