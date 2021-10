“Liberati dalle catene”, ecco l’evento web per creare un business online

I dati parlano chiaro.

Secondo l’Indice Desi elaborato dalla Commissione Europea, l’Italia occupa una delle ultime posizioni in Europa in quanto a digitalizzazione.

Stando ai 5 parametri presi in esame dal Digital Economy and Society Index per la valutazione (connettività, competenze digitali, utilizzo del web da parte dei singoli, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici digitali), il nostro Paese si posiziona in quartultima posizione davanti soltanto a Romania, Grecia e Bulgaria, finendo addirittura ultima in materia di competenze digitali e fattore umano.

Un gap enorme che riguarda soprattutto imprese e professionisti che vogliono creare un business online, operazione oggi indispensabile per poter avere accesso a un mercato che si muove secondo logiche, tempistiche e dinamiche completamente diverse rispetto al passato.

A fare la differenza è proprio la presenza online, ed è questo l’obiettivo che ha spinto l’esperto Mik Cosentino a riproporre con ulteriori aggiornamenti l’evento ‘Liberati dalle catene‘.

Inizialmente nato come evento fisico nel 2016, e riproposto con successo anche in due edizioni nel 2017 e un sold out al Palacongressi di Rimini nel 2018.

Oggi rinasce in chiave digital come evento online, sarà in onda dall’8 al 10 ottobre e spiegherà nei dettagli come avviare da zero e in modo efficace un business in grado di emergere su un mercato, quello del web, sempre più competitivo.

Mik Cosentino, imprenditore digitale italiano e fondatore del brand Informarketing X, spiega che l’evento ‘Liberati dalle Catene’ “sarà un’occasione per aiutare aziende eprofessionisti già avviati a sfruttare al meglio tutte le infinite potenzialità che il web ci mette oggi a disposizione.

In questa edizione inedita, l’obiettivo è stato quello di rendere l’evento un po’ più intimo e focalizzato per chi ha già un infobusiness, dove mostreremo le dinamiche che abbiamo attuato anche noi per portare infomarketingX ad essere una realtà importante nel panorama europeo.

Ma l’evento ci aiuterà anche fare il punto della situazione su tutte le novità che sono emerse negli ultimi mesi.

Ciò che abbiamo notato con la nostra azienda, infatti, è la velocità sempre maggiore con cui questo mercato si sta muovendo.

Chi oggi non è online, domani sarà fortemente penalizzato“.

Cosentino, ex nuotatore della nazionale italiana di nuoto e che sulla tematica digitale ha anche scritto il bestseller edito da Mondadori dal titolo “La bibbia dell’Infobusiness”, nella nuova edizione di ‘Liberati dalle catene‘ porrà l’accento anche sugli aspetti strategici derivanti dalla sua esperienza personale di imprenditore.

“Entrando nel vivo dell’evento – conclude l’ex nuotatore della nazionale e oggi imprenditore digitale – parleremo per la prima volta di come strutturare un team, come gestire la leadership in azienda, come delegare al meglio prendendo le persone giuste e mettendole al posto giusto.

Tra le novità c’è il fatto che a intervenire non saranno ospiti esterni, ma tutto il nostro team.

Ho voluto dar loro questo spazio perché ogni azienda è il risultato di una squadra che vince e che lotta ogni giorno per permettere a sempre più persone di cambiare e migliorare la propria vita grazie all’infomarketing.

Come sempre è una grande emozione poter parlare di fronte a centinaia di persone e condividere con loro impressioni, spunti, visioni e novità sugli ultimi aggiornamenti di questa industria, al centro della quarta rivoluzione industriale“.