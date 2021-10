Botta e risposta fra Meloni e Letta sugli scontri di Roma

Botta e riposta fra Giorgia Meloni ed Enrico Letta sugli scontri e l’assalto alla sede della Cgil avvenuti ieri a Roma durante le proteste dei No Green Pass. “Non so quale fosse la matrice di questa manifestazione, sarà fascista, non sarà fascista, non è questo il punto”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia alla convention nazionale di Vox, partito di estrema destra spagnolo. “Quella di Meloni è stata una frase infelice. La matrice più evidente di così non può essere, la matrice dell’assalto alla Cgil è fascista”, ha replicato il segretario del Pd.

Giorgia Meloni (FdI)

“È sicuramente violenza e squadrismo, poi la matrice non la conosco – ha detto Meloni -. Il punto è che è violenza, è squadrismo e questa roba va combattuta sempre”. Poi è tornata ad attaccare il ministro dell’Interno: “Questa situazione si deve a una gestione pessima dell’ordine pubblico, perché il ministero conosce nomi e cognomi delle stesse persone che fanno le stesse cose da anni, e mi stupisce che siano ancora lì a farle, senza che nessuno le fermi, senza che nessuno lo impedisca, senza che nessuno – che ha gli strumenti per impedire che quelle violenze si consumino – si muova per impedirlo”.

Enrico Letta (Pd)

“Oggi Meloni non è che parlava da un posto qualunque, ma dal congresso di Vox, il partito neofranchista, il partito che vuole rilegittimare il regime franchista in Spagna. Meloni era lì ed era l’ospite d’onore del congresso”, ha rincarato Letta ospite a Mezz’ora in più. “Ci sono delle colpe, delle responsabilità, non si può essere ambigui sulle violenze, sulla sicurezza, sulla libertà – ha aggiunto il segretario del Pd -. Se anche in queste ore si dice che non si capisce la matrice, condanniamo tutti e poi la prima persona con cui se la prendono è la ministra dell’Interno. Bisogna prendersela con i fascisti che hanno attaccato la Cgil”. E ha aggiunto: “Bisogna stare molto attenti alle prossime manifestazioni e bisogna che non ci sia nessuna forza politica che legittimi quanto successo. Sono mesi che si liscia il pelo a queste ambiguità. I gruppi di violenti vanno messi in carcere. Punto”.