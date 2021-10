Elezioni amministrative: Milano, Napoli e Bologna centrosinistra passa al primo turno

I candidati del centrosinistra in testa nelle principali città capoluogo. In base all’ultima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, Sala a Milano, Lepore a Bologna e Manfredi a Napoli dovrebbero imporsi al primo turno. A Roma, testa a testa Michetti del centrodestra e Gualtieri del centrosinistra, seguono Raggi del M5S e Calenda.

Anche a Torino si profila il ballottaggio, tra Lo Russo e Damilano. A Trieste, il sindaco uscente Dipiazza del centrodestra è al 46,5% contro il 29% di Russo del centrosinistra. A Milano, Napoli e Torino si è registrata l’affluenza più bassa di sempre.

“Credo che quello che sta maturando a Milano è qualcosa di importante, un evento quasi storico”, ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando i primi risultati elettorali che lo danno in vantaggio.

Il candidato del centrodestra a sindaco di Napoli, Catello Maresca, ha telefonato a Gaetano Manfredi, candidato del centrosinistra per congratularsi.

“Deciderò nei prossimi giorni sulle indicazioni di voto, personale e senza contropartita”, ha detto il candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, nel corso di una conferenza stampa al suo comitato.

“Nessun apparentamento l’abbiamo detto fin dal primo turno, non ci sono esigenze di fare apparentamenti, ma soprattutto abbiamo una cosa che si chiama coerenza e in politica credo sia molto importante”. Così Stefano Lo Russo, candidato sindaco di Torino per il centrosinistra.

“Abbiamo costruito un programma che crediamo credibile anche per gli elettori che al primo turno hanno votato altri candidati – dice -. Crediamo che sotto il profilo dei diritti, dell’ambiente e della lotta alle diseguaglianze ci siano moltissimi punti di contato con molti elettori che non ci hanno votato e che magari potrebbero votarci al secondo turno”.