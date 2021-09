Violento nubifragio a Malpensa, persone intrappolate in un sottopasso

Un violento nubifragio e forti rovesci si sono abbattuti nella serata di giovedì in Lombardia e lungo la sponda del Verbano, del Novarese e sulle aree del Gallaratese (Somma Lombardo, Gallarate, Vizzola Ticino, Golasecca e Arsago Seprio).

Diverse persone rimaste intrappolate in un sottopasso all’aeroporto di Malpensa e sono state salvate dall’intervento dei vigili del fuoco. Lo scalo è rimasto chiuso per un paio d’ore, per poi tornare operativo intorno alle 21:30 di giovedì.

Dal comando i vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre dei Comuni limitrofi all’aeroporto intercontinentale di Malpensa per diversi allagamenti, fanno sapere che “risultano allagati alcuni sottopassi e alcune strade”. Diverse persone sono state salvate perché rimaste intrappolate nelle auto sommerse dall’acqua.

I primi forti rovesci sono arrivati dopo le 17. Particolarmente colpita l’area dell’aeroporto dove, come segnala Vola Malpensa, diversi aerei sono rimasti in attesa di atterrare a causa delle pessime condizioni meteo mentre altri, come segnalato da Aeroporti Lombardi, sono stati dirottati sugli scali di Orio e Linate.

Allagamenti consistenti si registrano anche nell’area di Cargo City dello scalo. In particolare diverse segnalazioni di allagamenti riguardando il piazzale di parcheggio e anche in alcuni locali interni della struttura si sarebbe infiltrata l’acqua.