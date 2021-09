Champions League: in campo Atalanta e Juventus

Torna la Champions League, che in questo turno della fase a gironi, vede impegnate nel Gruppo H, la Juventus in trasferta contro gli svedesi del Malmoe e l’Atalanta che nel Gruppo F, affronta in trasferta gli spagnoli del Villarreal, la squadra guidata dal “Re di Coppe” Unay Emery e vincitrice della scorsa edizione dell’Europa League.

A Malmoe, non c’è storia per la Juventus che batte i padroni di casa per tre reti a zero. Allo stadio Eleda, solo Juventus in campo con Alex Sandro, che apre le marcature, seguito da Dybala che trasforma un calcio di rigore. Il tre a, zero, lo firma Alvaro Morata in pieno recupero, complice una difesa quella del Malmo, poco attrezzata per contenere un potenziale di fuoco, come Dybala e Morata. Prima vittoria per la Juve, primi tre punti in Champions per Max Allegri, che potrà preparare nel Week end, l’attesa sfida con il Milan.

Allo stadio Madregal, Atalanta di scena, contro il Sottomarino Giallo, il Villarreal, guidato dall’esperto Emery. Gli uomini di Gasperini, si portano subito in vantaggio dopo sei minuti con Freuler. Gli spagnoli, pareggiano con Tigueros quasi allo scadere. Nella ripresa, Groneveld, porta in vantaggio il Villarreal e dieci minuti dopo, l’Atalanta agguanta il pari con Gosens. Un punto per Gasperini, in una trasferta difficile ed insidiosa, per la cronaca al minuto 84, espulso lo spagnolo Coquelin. Per il resto, spettacolo e goal tra due squadre con un tasso tecnico non indifferente.

Esordio positivo per le nostre italiane, aspettando due classifiche super sfide nel panorama Champions : Inter Real Madrid e Liverpool Milan.