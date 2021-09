Vent’anni dopo l’11 Settembre: che fine hanno fatto i neoconservatori?

Nelle settimane prima che l’ex presidente Bill Clinton pronunciasse il suo discorso sullo stato dell’Unione al Congresso nel 1998, un gruppo di intellettuali, scrittori e politici ha scritto una lettera aperta al presidente che ha sostenuto appassionatamente la “rimozione di Saddam Hussein e il suo regime” dal potere in Iraq.

“Vi esortiamo ad agire con decisione”, si legge nella lettera, pubblicata attraverso un’organizzazione chiamata Project For The New American Century. “Se accettiamo un corso di debolezza e deriva, mettiamo a rischio i nostri interessi e il nostro futuro”.

La lettera rappresentava una dichiarazione politica di concerto con una scuola di pensiero comunemente chiamata neoconservatori. Sebbene Clinton abbia ignorato il loro consiglio, i firmatari hanno incluso nomi di uomini che in seguito avrebbero dominato come parte dell’amministrazione presidenziale di George W. Bush: Donald Rumsfeld, Richard Perle e Paul Wolfowitz, solo per citarne alcuni.

Quello che seguì negli anni successivi – le invasioni statunitensi di due nazioni che durarono decenni – cambiò il corso della storia.

Mentre il livello di influenza dei neoconservatori sull’amministrazione Bush è spesso dibattuto, i loro appelli a una presenza americana da falco hanno definito i primi anni del ventunesimo secolo.

“I neoconservatori si sono dimostrati estremamente influenti nel plasmare la politica estera americana dopo la Guerra Fredda”, ha affermato Stephen Wertheim, membro anziano del Carnegie Endowment for International Peace e autore di Tomorrow, the World: The Birth of US Global Supremacy. “I neoconservatori sono stati uno dei gruppi intellettuali e politici più coesi che hanno sostenuto strenuamente il dominio militare globale degli Stati Uniti e, dopo l’11 settembre, una serie di guerre senza fine”.

Oggi, mentre le ultime truppe statunitensi hanno lasciato l’Afghanistan, stanche dopo anni di guerra, l’eredità dei neoconservatori rimane ampiamente criticata.

“I conservatori americani presumevano che il potere militare avrebbe consentito agli Stati Uniti di realizzare un’agenda ideologica radicale, in particolare in Medio Oriente”, ha affermato Andrew Bacevich, autore di After the Apocalypse: America’s Role in a World Transformed. “Questo sforzo si è rivelato un costoso fallimento”.

All’inizio degli anni 2000 il termine neoconservatore – o quando usato spesso in modo derisorio, “neocon” – è entrato a far parte del comune lessico americano. Ma questi pensatori e professionisti conservatori che hanno visto mettere in pratica le loro ambizioni di politica estera sulla scena mondiale non erano nuovi.

Quello che è stato usato per la prima volta per descrivere un gruppo di intellettuali ed ex liberali con sede a New York, il neoconservatorismo è stato definito dal sostegno alla politica estera aggressiva attraverso la forza militare.

Negli anni ’90 e 2000, i neoconservatori come Irving Kristol di The National Interest e Norman Podhoretz di Commentary erano comunemente ammassati con una generazione più giovane di pensatori e compagni di viaggio, come William Kristol, gli analisti di politica estera Robert Kagan e Max Boot, lo scrittore di discorsi di Bush David Frum e altri che hanno servito nell’amministrazione di George W. Bush.

Attraverso il patrocinio politico a Washington, giornali di think-tank e articoli su riviste di opinione conservatrici, questo gruppo vagamente allineato includeva alcuni dei più accaniti sostenitori della guerra in Iraq e di altre forme di avventurismo straniero degli Stati Uniti.

“Erano il cane che ha catturato l’auto”, ha detto Daniel McCarthy, editore di Modern Age, un trimestrale conservatore critico dei neoconservatori. “Hanno avuto la possibilità di realizzare il loro obiettivo più fortemente desiderato. Devono tentare di creare un impero americano. Era un impero per promuovere la democrazia liberale così come la intendevano”.

Vent’anni dopo gli attacchi dell’11 settembre, un evento che probabilmente ha messo in moto la realizzazione dei sogni di politica estera neoconservatrice, che ne è stato dei neoconservatori?

Negli ultimi anni, molti degli ex neoconservatori – o quelli allineati con loro – si sono uniti in opposizione all’ex presidente Donald Trump. Questi cosiddetti “Never Trumpers” si sono rifiutati di sostenere Trump anche dopo aver bloccato la nomina del GOP nel 2016 e alcune linee di partito hanno attraversato per sostenere la presidenza di Biden nel 2020.

William Kristol, che era stato affiliato con i repubblicani per decenni, ha lanciato una nuova pubblicazione, The Bulwark, come spazio per i conservatori che si opponevano a Trump. Nel 2020, Kristol ha sostenuto il democratico Joe Biden alla presidenza, definendolo “la semplice risposta” per sconfiggere Trump. Tuttavia, Kristol non ha abbandonato i suoi istinti di politica estera. Ad agosto, Kristol ha scritto una lettera aperta a Biden chiedendogli di rafforzare le forze in Afghanistan, scrivendo che “non è troppo tardi per schierare forze per stabilizzarlo e alla fine capovolgerlo”.

Frum, lo scrittore di discorsi di Bush che ha coniato l’espressione “asse del male” e che nel 2003 ha castigato i conservatori che nelle pagine del conservatore National Review hanno criticato lo sforzo della guerra in Iraq come “non patriottico”, ha trovato casa a The Atlantic, un centro – rivista sinistra. Frum è stato un critico vocale di Trump, scrivendo un libro intitolato Trumpocracy: The Corruption of the American Republic.

Nel frattempo, altri funzionari dell’amministrazione Bush, come Doug Feith e Paul Wolfwitz, che lavoravano nel Dipartimento della Difesa, hanno trovato rifugi sicuri nei think-tank.

La parola “neoconservatore” è in gran parte scomparsa dall’uso popolare ed è difficile trovare coloro che usano volentieri il termine per descrivere se stessi. Già nel 1996, Podhoretz scriveva di neoconservatorismo usando il tempo passato. Più di recente, nel 2019, Boot ha chiesto di abbandonarlo del tutto.

“Neoconservatorismo una volta aveva un significato reale – negli anni ’70”, ha scritto Boot. “Ma l’etichetta ora è diventata priva di significato”.