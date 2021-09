Milano, vini lombardi e Grana Padano in mostra a ‘Casa Nervesa’ per esaltare le eccellenze del gusto

Da oggi e fino a martedì 14 settembre Ascovilo (Associazioni Consorzi Tutela Vini Lombardi) e Grana Padano saranno protagonisti di ‘Nati per stare insieme’, evento di degustazioni in programma a Milano nella suggestiva cornice di ‘Casa Nervesa’, in via Sirtori 26 (zona Porta Venezia).

All’inaugurazione dell’importante evento erano presenti Renato Zaghini, presidente del Consorzio Grana Padano, Stefano Berni, direttore del Consorzio Grana Padano, Giovanna Prandini, presidente dell’associazione Ascovilo, Alan Christian Rizzi sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Rapporti con le delegazioni internazionali, Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia,

“Un abbinamento – ha spiegato l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi, presente a Milano – per esaltare le eccellenze dei vini lombardi e del Grana Padano, il prodotto Dop più consumato del mondo. A cavallo tra la ‘Design week’ e l”Art week’, puntiamo a far conoscere ulteriormente i nostri vini DOCG, DOC e IGT e i nostri formaggi DOP e IGP”.

L’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi con il presidente del Consorzio Grana Padano Renato Zaghini

All’interno di un labirinto dalle atmosfere particolari, gli ospiti potranno seguire un percorso interattivo in cui le bottiglie di vino e le forme di Grana Padano saranno le vere protagoniste dell’allestimento. “Il tutto – ha continuato l’assessore regionale – con abbinamenti perfetti che daranno modo di apprezzare le caratteristiche dei vini lombardi e delle diverse stagionature di invecchiamento del Grana Padano, un grande classico della nostra tavola”.

Il sottosegretario regionale alla Presidenza con delega ai Rapporti con le Delegazioni internazionali Alan Christian Rizzi ha voluto sottolineare come “anche l’export sia un motore trainante di un mercato, quello dell’agroalimentare di eccellenza, sempre più forte e importante”. “Proprio i vini di Lombardia e il Grana Padano sono ambasciatori vincenti – conclude – del Made in Lombardia”.

“Con Ascovilo ci impegniamo a consolidare la storia e la tradizione di un territorio unico, dove l’aria, la terra e una conoscenza antica hanno permesso di creare eccellenze enogastronomiche – ha dichiarato Renato Zaghini, presidente del Consorzio di tutela del Grana Padano”.

“Intendiamo favorire e promuovere la conoscenza dei marchi DOP e IGP – ha fatto eco Stefano Berni, direttore del Consorzio Grana Padano – e diffondere la qualità del formaggio DOP più consumato al mondo e dei vini lombardi DOCG, DOC e IGP tra i consumatori europei che animeranno il Fuori Salone, ma anche di mostrare loro il frutto della dedizione di uomini e donne che ogni giorno lavorano per rendere unico il territorio lombardo”.

“I vini lombardi e il Grana Padano sono nati per stare insieme nel segno del territorio – ha sottolineato Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo, l’associazione che raccoglie i 13 consorzi vitivinicoli della Lombardia protagonisti del progetto insieme al Consorzio Tutela Grana Padano -. Ritengo strategicamente importante rafforzare la conoscenza dei vini di Lombardia al fine di creare nel consumatore italiano maggiore consapevolezza rispetto all’importanza del settore agroalimentare regionale quale eccellenza nazionale”.