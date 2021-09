Qualificazioni Qatar 2022: Svizzera-Italia 0-0, Jorginho sbaglia un rigore

In più Sommer si supera in porta. Ai punti sarebbe vantaggio Italia ma leggero, ancora non si vede la squadra dominante. Il problema è in attacco, fallisce ancora Immobile, non esalta Berardi e i cambi non regalano il solito “più”. Record mondiale di imbattibilità, 36 partite, nella serata che ci preoccupa. Male Jorginho, altro record. Se ora la Svizzera le vince tutte, noi dobbiamo fare lo stesso e batterla all’ultima giornata. Vista da qui, sembra meno facile di prima.

Notti poco magiche, inseguendo un gol che non arriva. Dopo l’1-1 con la Bulgaria, lo 0-0 con la Svizzera giustiziata solo tre mesi fa. Ma loro hanno imparato la lezione e noi non abbiamo ancora ripulito le scorie post-Europeo. Ci si mette anche Jorginho a sbagliare un rigore, come nella finale di Wembley, dopo cinque segnati di fila.

Non è cattiva sotto porta l’Italia. E spreca. Mancini sorprende lasciando in panchina il migliore contro la Bulgaria, Chiesa. Unica spiegazione possibile: non sta bene. Al suo posto Berardi. Verratti non ce l’ha fatta: dentro Locatelli. Con Spinazzola sarebbe proprio la stessa squadra che ha travolto i rivali all’Europeo.

Non è la stessa la velocità, però, e neanche la precisione. La Svizzera fa densità, è corta, pressa il portatore con uno sempre in appoggio al primo pressing e obbliga al palleggio velocissimo, però si scopre inevitabilmente e rischia. I due centrali, Akanji-Elvedi, non faticano quando sono piazzati, ma soffrono la velocità, Locatelli lo capisce e comincia a lanciare di precisione: Berardi, Insigne, Immobile. Il centravanti litiga ancora con il pallone, l’esterno del Sassuolo spreca un’occasione enorme, Insigne sta per esultare ma il “tiraggiro” sfiora il palo. E Sommer in porta è il migliore dei suoi.