Serie A: Inter cala il poker in casa. Sassuolo tris al Bentegoti

Riparte la Serie A, che vede protagonisti i campioni d’Italia a San Siro contro il Genoa, tramortito alla prima di campionato da quattro goal segnati da un Inter che non tradisce le aspettative di tifosi e critici. Primo tempo all’insegna del buon calcio giocato dai Neroazzurro, guidati dal tecnico Simone Inzaghi, che ha saputo guidare la squadra in un precampionato positivo sul piano del gioco e della tenuta atletica.

Ad aprire le danze, subito Milan Skriniar, seguito nel quarto d’ora dal nuovo acquisto ex Milan Chalanoglu, a seguire nella ripresa c’è la firma di Vidal e di un altro nuovo acquisto, Dzeko per finire una gara dove si è vista la mano di Simone Inzaghi e la struttura di un Inter solida e compatta che lascia ben sperare sul proseguio del campionato.

Sul fronte mercato, si aspettano ulteriori sviluppi per la trattativa su Marcus Thuram, l’attaccante francese in forza al Borussia Monchenglabdack, infortunatosi alla seconda giornata di campionato, nella trasferta contro il Bayern Leverkusen.

Al Bentegodi di Verona, esordio amaro per gli scaligeri guidati dal tecnico Eusebio Di Francesco e sconfitti per tre a due dal Sassuolo di Dionisi, che vede brillare il gioiellino campione d’Europa Raspadori, oggetto dei desideri di molte Big in serie A. Unica nota positiva per gli scaligeri è la doppietta di Zaccagni, giovane promessa in serie A, per il resto il Sassuolo ha dalla sua parte le reti di Raspadori, Duricic e Traore’.

Lazio vittoriosa ad Empoli, patria e trampolino di lancio del nuovo tecnico bianco celeste Maurizio Sarri, tornato protagonista in Serie A con la prima vittoria esterna alla guida di una Lazio che ha come marcatori, Milikovic Savic, Lazzari(peccato non averlo visto in Azzurro) e Immobile su rigore il secondo trasformato in questi anticipi della prima giornata. Empoli frizzante nei primi minuti con il vantaggio ad opera di Bandinelli, unica fiamma prima del buio totale per la squadra del tecnico Andreazzoli.

L’Atalanta di Gasperini, dimentica l’addio del Viceré Papu Gomez ed espugna il Torino in trasferta. Al Filadelfia, bergamaschi subito in vantaggio con Muriel, nei primi minuti del primo tempo. Nel secondo tempo i Granata di Juric, trovano il pareggio con il Gallo Belotti e allo scadere l’Atalanta trova il guizzo che regala i tre punti agli uomini di Gasperini con Piccoli.

Lazio, Sassuolo e Atalanta insieme ai campioni in carica dell’Inter, si presentano con i motori scaldati e ben collaudati aspettando la Juventus di Allegri in trasferta a Udine e il Milan di Pioli impegnato a Marassi contro la Sampdoria. Napoli Venezia, Bologna Salernitana, Roma Fiorentina e Cagliari Spezia chiudono il resto degli incontri per questa prima giornata, che inoltre vedrà il ritorno di José Mourinho alla guida della Roma.