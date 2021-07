Spyware NSO, con sede in Israele, spiava il cellulare di Macron

Macron un possibile obiettivo

I cellulari del presidente francese Emmanuel Macron e di 15 membri del governo francese potrebbero essere stati tra i potenziali obiettivi nel 2019 della sorveglianza da parte di spyware realizzati dal gruppo NSO con sede in Israele.

Il rapporto di Le Monde segue un annuncio della procura di Parigi che sta indagando sul sospetto uso diffuso dello spyware Pegasus di NSO per colpire giornalisti, attivisti per i diritti umani e politici in più paesi.

Le Monde fa parte di un consorzio mediatico globale che ha identificato gli obiettivi da un elenco trapelato di oltre 50.000 numeri di cellulare ottenuto dall’organizzazione non profit di giornalismo Forbidden Stories con sede a Parigi e dal gruppo per i diritti umani Amnesty International e condiviso con 16 testate giornalistiche che hanno iniziato a pubblicare il loro risultati di domenica.

Lo stesso giorno, Amnesty ha rilasciato un’analisi forense del presunto targeting che mostrava che Amazon Web Services ospitava l’infrastruttura NSO. In risposta, Amazon ha dichiarato di aver chiuso gli account NSO che “è stato confermato che supportano l’attività di hacking segnalata”. Amazon ha dichiarato di aver violato i suoi termini di utilizzo.

Un’altra società statunitense identificata da Amnesty come host di server NSO era DigitalOcean. Quando è stato contattato da The Associated Press, DigitalOcean non ha né confermato né smentito se avesse identificato o interrotto tali server.

“Tutta l’infrastruttura delineata nel rapporto di Amnesty non è più su DigitalOcean”, ha affermato martedì senza elaborare in una dichiarazione inviata via email.

Le Monde ha affermato che i numeri di telefono di Macron e dei membri dell’allora governo erano tra le migliaia presumibilmente selezionati dai clienti della NSO per una potenziale sorveglianza. In questo caso, secondo Le Monde, il cliente era un servizio di sicurezza marocchino non identificato.

I membri del consorzio hanno affermato di essere stati in grado di collegare più di 1.000 numeri nell’elenco con individui, tra cui più di 600 politici e funzionari governativi e 189 giornalisti. Tra i numeri c’erano quelli di giornalisti e politici in Francia. La quota maggiore era in Messico e in Medio Oriente, dove si dice che l’Arabia Saudita sia tra i clienti di NSO.

Sulla lista c’erano anche numeri di telefono in Azerbaigian, Kazakistan, Pakistan, Marocco e Ruanda, oltre a quelli di diversi membri della famiglia reale araba, capi di stato e primi ministri, secondo quanto riferito dal consorzio.

Un funzionario dell’ufficio di Macron ha affermato che le autorità indagheranno sul rapporto di Le Monde e, se l’obiettivo sarà dimostrato, sarebbe “estremamente grave”.

Le Monde ha citato NSO dicendo che il presidente francese non è mai stato preso di mira dai suoi clienti.

NSO Group ha negato di aver mai mantenuto “un elenco di obiettivi potenziali, passati o esistenti”. Ha definito il rapporto Forbidden Stories “pieno di ipotesi errate e teorie non corroborate”.

La fonte della fuga di notizie – e come è stata autenticata – non è stata rivelata. Sebbene la presenza di un numero di telefono nei dati non significhi che sia stato effettuato un tentativo di hackerare un dispositivo, il consorzio ha affermato di ritenere che i dati indicassero potenziali obiettivi dei clienti governativi di NSO.

L’ufficio del procuratore di Parigi ha dichiarato martedì in una dichiarazione di aver aperto un’indagine su una serie di potenziali accuse, tra cui violazione della privacy, uso illegale di dati e vendita illegale di spyware.

Come è comune nel diritto francese, l’indagine non nomina un sospetto autore ma mira a determinare chi potrebbe essere mandato in giudizio. È stato richiesto da una denuncia legale di due giornalisti e dal sito investigativo francese Mediapart.