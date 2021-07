Lattuga: la più conosciuta tra tutte le varietà di insalata

La lattuga è un ortaggio diffusissimo, presente nell’alimentazione da tempi molto remoti, lo conoscevano la civiltà egizia, quella greca e quella romana. Questi antichi popoli sono stati i primi a sperimentare i benefici dell’alimento base di tutte le insalate, la lattuga infatti nella sua semplicità contiene vitamine, sali minerali e molte altre sostanze in abbondanza al punto da essere considerato un alimento che allunga la vita.

Può essere consumato ad ogni pasto senza difficoltà, mangiato fresco nella quasi totalità dei casi ma anche cotto per infusi dalle proprietà sorprendenti. Scopriamo insieme i segreti della lattuga per capire perché non deve mai mancare nei menu di una dieta equilibrata.

La lattuga è un alimento completamente privo di grassi. Indicatissimo per le diete ipocaloriche, perché aumenta il senso di sazietà, può essere consumato in abbondanti porzioni. Composto per il 95% d’acqua, mantiene un livello di idratazione ottimale nel corpo, favorendo la diuresi con effetti positivi anche sull’aspetto della pelle. Contiene Vitamina K e Vitamina A. Consumata cruda, contribuisce a contrastare i radicali liberi grazie al contenuto di Vitamina C. Apporta sali minerali, ferro, potassio e clorofilla, presente in tutti gli ortaggi a foglie verdi, che accelera il metabolismo e ripulisce il sangue dalle tossine.

Tra i molteplici effetti benefici della lattuga c’è da sottolineare il non trascurabile fattore calmante e rilassante che già in tempi remoti gli antichi attribuivano a questo ortaggio. Il consumo di lattuga veniva consigliato per ristorare il corpo dalla spossatezza e dalle fatiche e, poiché era stato riscontrato che favoriva il riposo, veniva data in abbondanza prima di andare a dormire. Ad oggi queste proprietà sono state convalidate dalla scienza che ha confermato le proprietà sedative ed ipnotiche della lattucina contenute nell’ortaggio. Per tali ragioni, è consigliabile aggiungere delle foglie di lattuga ai decotti calmanti da bere a sera prima di andare a letto.

Le foglie di lattuga sono un elemento chiave dell’estetica naturale, sono rinfrescanti, disinfiammanti ed emollienti. Un centrifugato di foglie, unito a un ingrediente solido come yogurt, olio o farina, può essere impiegato per maschere ed impacchi per viso e mani per un effetto idratante immediato.

Le varietà di lattuga sono moltissime e tutte sono facilmente reperibili tutto l’anno. Si distinguono per l’aspetto delle foglie e per il colore che va dal verde chiaro a una sfumatura più intensa che può diventare bruna nelle estremità. La più comune è quella a foglia liscia ma è molto facile trovare in commercio anche la varietà Romana con il cespo allungato. La varietà a foglie ricce è leggermente amarognola, mentre quella con le foglie piccole, detta lattughino, è dolce e tenera.