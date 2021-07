La BCE lancia il progetto per dare vita alle criptovalute

La fase di indagine, spiega la Bce, durerà due anni e avrà come obiettivo l’affrontare le questioni chiave relative alla progettazione e alla distribuzione. Un euro digitale, chiarisce l’Eurotower, deve “essere in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini europei, contribuendo al contempo a prevenire attività illecite ed evitando qualsiasi impatto indesiderato sulla stabilità finanziaria e sulla politica monetaria. Ciò non pregiudica alcuna futura decisione sulla possibile emissione di un euro digitale, che arriverà solo in seguito. In ogni caso, un euro digitale integrerebbe il contante senza sostituirlo”.

“Ci impegneremo con il Parlamento europeo e altri decisori europei e li informeremo regolarmente sui nostri risultati. Saranno coinvolti anche cittadini, commercianti e l’industria dei pagamenti”, afferma Fabio Panetta, membro del consiglio di amministrazione della Bce, presidente della task force di alto livello su un euro digitale.

La fase di indagine valuterà il possibile impatto di un euro digitale sul mercato, individuando le opzioni progettuali per garantire la privacy ed evitare rischi per i cittadini dell’area dell’euro, gli intermediari e l’economia nel suo complesso. Definirà inoltre un modello di business per gli intermediari vigilati all’interno dell’ecosistema dell’euro digitale.

Un gruppo consultivo per il mercato terrà conto dei potenziali utenti e distributori di vista di un euro digitale durante la fase di indagine. Tali opinioni saranno discusse anche dall’Euro Retail Payments Board. La fase di indagine beneficerà del lavoro di sperimentazione svolto dalla Bce e dalle banche centrali nazionali dell’area dell’euro negli ultimi nove mesi, che ha coinvolto partecipanti del mondo accademico e del settore privato.

Sono state condotte sperimentazioni nelle seguenti quattro aree: il libro mastro digitale dell’euro; privacy e antiriciclaggio; limiti all’euro digitale in circolazione; accesso dell’utente finale mentre non è connesso a internet e facilitando l’inclusività con dispositivi appropriati. Non sono stati individuati grandi ostacoli tecnici a nessuna delle opzioni di progettazione valutate. Sia l’Eurosystem Target Instant Payment Settlement (Tips) che alternative come la blockchain, spiega ancora la Bce, si sono dimostrate in grado di elaborare più di 40mila transazioni al secondo.

Gli esperimenti hanno anche suggerito che sono possibili architetture che combinano elementi centralizzati e decentralizzati. Secondo questi esperimenti, un’infrastruttura digitale euro core sarebbe rispettosa dell’ambiente: per le architetture testate, la potenza utilizzata per eseguire decine di migliaia di transazioni al secondo è trascurabile rispetto al consumo energetico di criptovalute come bitcoin.