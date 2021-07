A Cuba scende in piazza in piena crisi economica

I cubani che affrontano la peggiore crisi economica del paese da decenni sono scesi in piazza durante il fine settimana. A loro volta, le autorità hanno bloccato i siti di social media in un apparente tentativo di fermare il flusso di informazioni all’interno, all’esterno e all’interno della nazione assediata.

Limitare l’accesso a Internet è diventato un metodo collaudato per soffocare il dissenso dei regimi autoritari di tutto il mondo, insieme alle campagne di disinformazione e alla propaganda sostenute dal governo. All’estremo, regimi come la Cina e la Corea del Nord esercitano uno stretto controllo su ciò che i normali cittadini possono accedere online. Altrove, i blocchi dei servizi sono più limitati, spesso tagliando le piattaforme sociali comuni in occasione di elezioni e periodi di proteste di massa.

Lunedì, le autorità cubane stavano bloccando Facebook, WhatsApp, Instagram e Telegram, ha affermato Alp Toker, direttore di Netblocks, un gruppo di monitoraggio di Internet senza scopo di lucro con sede a Londra. “Questa sembra essere una risposta alla protesta alimentata dai social media”, ha detto. Twitter non sembra essere bloccato, anche se Toker ha notato che Cuba ha la capacità di tagliarlo se lo desidera.

Toker ha osservato che mentre il recente allentamento dell’accesso a Internet da parte delle autorità cubane ha aumentato l’attività sui social media, è aumentato anche il livello di censura. Il taglio non solo blocca le voci esterne, ha detto, ma soffoca anche “la voce interna della popolazione che voleva parlare”.

L’accesso a Internet a Cuba è stato storicamente costoso e relativamente raro, secondo i gruppi per i diritti. Il governo cubano limita i media indipendenti a Cuba e “blocca regolarmente l’accesso all’interno di Cuba a molti siti Web e blog di notizie”, secondo Human Rights Watch.

Cuba sta attraversando la peggiore crisi economica degli ultimi decenni, insieme a una ripresa dei casi di coronavirus, poiché soffre le conseguenze delle sanzioni statunitensi imposte dall’amministrazione Trump.

Le proteste ora, le più grandi da decenni, sono “assolutamente e sicuramente alimentate da un maggiore accesso a Internet e agli smartphone a Cuba”, ha affermato Sebastian Arcos, direttore associato del Cuban Research Institute presso la Florida International University. “Una delle frasi che i dissidenti usano ora a Cuba è ‘siamo connessi’”.

Ha detto che quella frase ha un doppio significato. Non si riferisce solo al modo in cui le persone sono connesse tramite telefoni e accesso a Internet nonostante i tentativi del governo di ridurle, ma anche all’essere “connesse come una massa umana di persone” che sono arrabbiate con il regime e vogliono la libertà.

“Ieri sera c’erano persone che chiamavano da Cuba i parenti qui a Miami che cercavano di capire cosa stesse succedendo nella prossima provincia”, ha detto Arcos. Ma ha notato che i cubani stanno anche usando una serie di trucchi per aggirare il controllo del governo.

Gli arresti di Internet del governo dopo o prima delle proteste sono diventati all’ordine del giorno, che durano poche ore o si estendono per mesi. In Etiopia, nel luglio 2020 c’è stata una chiusura di tre settimane dopo i disordini civili. Il blackout di Internet nella regione del Tigray si è protratto per mesi. In Bielorussia, Internet è andato in tilt per più di due giorni dopo le elezioni dell’agosto 2020 viste come proteste di massa truccate e scatenate. Il servizio Internet mobile è stato ripetutamente interrotto durante le proteste del fine settimana per mesi dopo.

Dieci anni fa, durante la primavera araba, quando i social media erano ancora agli inizi e Egitto, Tunisia e altri paesi del Medio Oriente affrontarono sanguinose rivolte trasmesse sui social media, i titoli dichiararono i movimenti “Twitter Revolutions” e gli esperti discussero su quanto sia importante il ruolo svolto dai social media negli eventi. Dieci anni dopo, non c’è dubbio che i social media e le piattaforme di chat private siano diventati uno strumento organizzativo essenziale. Limitarli, a sua volta, è uno strumento di routine per sopprimere il dissenso.

Domenica, tutta Cuba è andata offline per meno di 30 minuti, dopo di che ci sono state diverse ore di interruzioni intermittenti ma di grandi dimensioni, ha affermato Doug Madory di Kentik, una società di gestione della rete.

Ha detto che le grandi interruzioni di Internet erano molto rare a Cuba fino a poco tempo fa.

“C’è stata un’interruzione a gennaio solo per il servizio mobile in seguito alle proteste del “27N””, ha detto Madory, riferendosi al movimento di artisti, giornalisti e altri membri della società civile cubani che hanno marciato verso il Ministero della Cultura il 27 novembre. 2020, chiedendo libertà e democrazia.