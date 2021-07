Haiti: parla Martine Moise, moglie del presidente assassinato

La moglie del presidente haitiano assassinato Jovenel Moise ha parlato per la prima volta da quando uomini armati hanno fatto irruzione nella casa della coppia a Port-au-Prince, dicendo che l’attacco che ha ucciso suo marito è avvenuto “in un batter d’occhio”.

In un messaggio audio pubblicato sabato sul suo account Twitter ufficiale, Martine Moise ha invitato Haiti a non “perdersi” dopo l’attacco che l’ha lasciata gravemente ferita.

“Sono viva, grazie a Dio”, ha detto Martine Moise nel messaggio audio, che il ministro della cultura e delle comunicazioni di Haiti, Pradel Henriquez, ha confermato. “Sono viva ma ho perso mio marito Jovenel”, ha aggiunto.

Jovenel Moise, 53 anni, è stato ucciso da uomini armati nelle prime ore di mercoledì in quello che le autorità haitiane hanno definito “un attacco altamente coordinato da parte di un gruppo altamente addestrato e pesantemente armato”.

Haiti ha dichiarato uno “stato d’assedio” di 15 giorni subito dopo la sua uccisione, impegnandosi a consegnare i colpevoli alla giustizia.

Le autorità haitiane affermano che un commando armato di 28 uomini – 26 colombiani e due haitiani-americani – ha fatto irruzione e ha aperto il fuoco sulla coppia nella loro casa. Finora sono state arrestate diciassette persone e almeno tre sospetti sono stati uccisi, ma nessun movente è stato reso pubblico.

Martine Moise è stata trasportata in un ospedale haitiano dopo l’attacco ed è stata successivamente evacuata a Miami, in Florida, per ulteriori cure.

“In un batter d’occhio, i mercenari sono entrati in casa mia e hanno crivellato mio marito di proiettili…senza nemmeno dargli la possibilità di dire una parola”, ha detto nel messaggio audio.

Ha anche affermato che i mercenari sono stati inviati a uccidere suo marito “a causa delle strade, dell’acqua, dell’elettricità e del referendum, nonché delle elezioni di fine anno in modo che non ci sia transizione nel paese”.

“Sto piangendo, è vero, ma non possiamo lasciare che il Paese si perda”, ha detto Martine Moise. “Non possiamo lasciare che il suo sangue…sia stato versato invano”.