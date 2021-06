Premio Campione, a Milano i City Angels premiano l’umanità

Milano, 30 giugno 2021 – Si è tenuta questa mattina, presso la Società Umanitaria, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell’Arcivescovo Monsignor Mario Delpini e dell’Assessore Regionale ai Servizi Sociali Alessandra Locatelli, la ventesima edizione del Premio Campione. Si tratta di un riconoscimento – promosso dall’associazione di volontariato dei City Angels e ideato dal suo fondatore e presidente Mario Furlan – conferito a coloro che si sono distinti mettendosi al servizio della comunità e diventando un esempio positivo per l’opinione pubblica. Sponsorizzato da Yakult Italia e patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Lombardia, con l’Associazione Nazionale Magistrati, l’Agenzia delle Entrate, l’Ordine degli Avvocati, la Comunità Ebraica di Milano, il Rotary Club e il Lions Club, il Premio Campione ha visto l’assegnazione di una statuetta in vetro, l’Oscar della bontà – che rappresenta la sagoma di un uomo con un grande cuore in mano – a “campioni” che si sono impegnati in prima linea nell’ambito del sociale, della legalità e del civismo. I vincitori sono stati selezionati da una giuria formata da direttori e giornalisti di ventuno organi d’informazione: Affaritaliani.it, Ansa, Avvenire, Corriere della Sera, Facebook, Famiglia Cristiana, Fanpage, Il Giornale, Il Giorno, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Leggo, Libero, Metro, Milano Today, Mi-Tomorrow, Radio Lombardia, Tgcom24, Tgr Rai, Upday e Wikimedia Italia. Alla manifestazione sono intervenuti, tra gli altri, i testimonial dei City Angels Enrico Beruschi, Beppe Carletti, Stefano Chiodaroli, Maurizio Colombi, Alviero Martini, Andrée Ruth Shammah e Jo Squillo, il Segretario del Comitato d’Onore dei City Angels e il Segretario dell’Ordine degli Avvocati Carmelo Ferraro e il Presidente della Società Umanitaria, Alberto Jannuzzelli. A condurre la cerimonia l’influencer Iaia De Rose. “Ogni anno – ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala – i City Angels ci propongono di premiare chi si è distinto per aver compiuto azioni davvero meritevoli. In questa edizione, tra i dieci campioni, ci sono medici e infermieri e tante altre persone che durante i mesi più difficili della pandemia si sono dedicate a chi aveva più bisogno o che, come il ragazzo di Verona, non ha esitato a difendere una ragazza, pagandone le conseguenze. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti i premiati includendo nel gruppo anche i City Angels che, da veri angeli della città, si sono prodigati in numerose iniziative di solidarietà. Ringrazio quindi Mario, il loro storico fondatore, e tutti i componenti dell’associazione, veri campioni di impegno civico e professionale, come tutti i premiati”.

Il sondaggio di Renato Mannheimer con Eumetra Mr. Per il terzo anno la manifestazione si è apert con i risultati del sondaggio effettuato da Renato Mannheimer di Eumetra su chi sia il personaggio che più aiuta il prossimo. Come nel 2019 e nel 2020, al primo posto si conferma Papa Francesco, salito dal 19% al 38% delle risposte. Esce dalla “top ten” Matteo Salvini (era al 5%) e si piazza alla stessa percentuale la new entry Giuseppe Conte, insieme con i Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez) e con Gino Strada. Ma sono soprattutto due categorie a essere citate, ciascuna con il 16%, nell’anno della pandemia: il personale sanitario e i volontari.

Gli 11 vincitori della XX edizione del Premio Campione

Campionessa per il soccorso: Alessia Bonari , infermiera di 23 anni simbolo della lotta al Covid, in servizio in un ospedale di Milano. Nel marzo 2020 ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con i segni della mascherina protettiva dopo un turno passato a curare i pazienti affetti da Coronavirus: “Ho paura e sono stanca, i dispositivi fanno male e per sei ore non posso bere né andare in bagno. Ma continuerò a curare e prendermi cura dei miei pazienti, perché sono fiera e innamorata del mio lavoro”. Il post ha ricevuto centinaia di migliaia di “like”: “Non volevo piangermi addosso – ha raccontato – ma vorrei che si capisse che stiamo dando il 100 per cento, e che tutti dobbiamo farlo”. Alessia è stata ospite del Festival di Sanremo 2021;

Campione per l'altruismo: Michele Dal Forno, il 21enne rider e studente universitario di Verona che è stato sfregiato al viso con un coltello per essere intervenuto a difendere una 16enne aggredita da due coetanei. "Lo rifarei, era giusto intervenire" ha detto. E ha aggiunto: "Sono pronto a perdonare chi mi ha tagliato la faccia, mi basta che mi chieda scusa e che si renda conto del male causato". Già a 14 anni Michele era stato picchiato per avere difeso una ragazza. Oltre a essere premiato, Michele è stato proclamato City Angel onorario;

Campione per il civismo: Marco Di Michele, ideatore del gruppo "Milano non molla", attivo in zona Via Padova. Durante il lockdown ha trasformato il suo negozio in un centro di raccolta e punto di riferimento per distribuire la spesa agli anziani soli e a chi non poteva uscire di casa;

Campione per il coraggio: Aly Harhash, che lo scorso 12 settembre in Piazzale Libia, a Milano, ha rischiato la vita lanciandosi in un palazzo in fiamme per salvare uno sconosciuto. Egiziano, 61 anni, rifiuta l'etichetta di eroe: "Ho fatto solo quello che sentivo, era giusto così";

Campionessa per la lotta al degrado: Emma Marveggio, proprietaria del ristorante valtellinese "Sciatt a porter" di Viale Monte Grappa, premiato dal Gambero Rosso come "migliore street food lombardo". Dalla scorsa estate al fine settimana, di sera, davanti al ristorante si svolgono periodicamente spaccio e risse. Per fronteggiare la situazione, che penalizza attività commerciali e cittadini dell'intera via, Emma ha dato vita a un combattivo Comitato di quartiere;

Campione per la solidarietà: Riccardo Pala, ristoratore milanese che ha aperto gratuitamente le porte del suo locale alle persone in difficoltà dopo il Covid, dando loro da mangiare. In più gestisce alcune colonie feline;

Campione per lo sport: Giacomo "Gek" Galanda, ex cestista e dirigente sportivo italiano. Giacomo dedica competenza e passione per trasmettere i valori dello sport a bambini e ragazzi e ha coniugato questa sua attività con il sostegno di Dynamo Camp, Onlus che offre gratuitamente specifici programmi di terapia ricreativa, a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche. Come Ambasciatore Dynamo, Gek organizza iniziative di raccolta fondi e nel 2021 ha scelto proprio il Camp, in Toscana, come sede dei campi di basket per i suoi ragazzi, in collaborazione con Dynamo Sport, per far loro conoscere il progetto della Onlus e sperimentare in prima persona le attività usualmente rivolte a bambini con gravi patologie o disabilità.

Con Coop il premio “Campione della gente”. Vince Don Colmegna

All’interno del Premio “Il Campione” è stato conferito anche il premio “Campione della gente”, realizzato in collaborazione con Coop Lombardia, Piemonte e Liguria e scelto da decine di migliaia di cittadini tramite un sondaggio tra i suoi clienti e follower. Il premio dell’edizione 2021 è stato assegnato a Don Virginio Colmegna, Presidente della Casa della Carità fin dalla nascita della Fondazione, nel 2002. Don Colmegna è fortemente impegnato nell’aiuto alle persone escluse ed emarginate, avviando un percorso di recupero.