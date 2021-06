Undici sportelli e nuove assunzioni: con la localizzazione Miogas & Luce rilancia le economie locali nel Sud Milano

Pieve Emanuele (MI), 24 giugno 2021 – Oggi a Pieve Emanuele è stato inaugurato il nuovo punto di Miogas & Luce, ex partecipata del comune di Rozzano, acquisita nel 2017 dal Gruppo Canarbino che ha garantito i posti di lavoro, creandone di nuovi in tutto il Sud Milano.

Miogas & Luce, infatti, per vocazione vicina all’utenza e radicata nel territorio del Sud Milano, garantirà ora anche nel comune di Pieve Emanuele un servizio fisico, come fornitore di gas e luce, per tutti i clienti, ma soprattutto nuovi posti di lavoro per i residenti. “Le nostre porte sono aperte – ha detto Fabio Pepe di Miogas & Luce – Siamo una società inclusiva e che crede nel valore di ogni singolo. Anche per questo diamo priorità al potenziale che una persona può esprimere, con percorsi di formazione e riqualificazione professionale che prevedono l’affiancamento di tutor altamente qualificati”.

Presenti alla cerimonia inaugurale il sindaco Paola Festa e vari esponenti della comunità locale, nonché numerosi cittadini attratti dal valore che l’apertura di una nuova attività sul territorio può rappresentare. Il sindaco Paolo Festa ha ringraziato l’azienda per la scelta di investire sul territorio di Pieve: “Accogliamo a braccia aperte l’apertura di una nuova attività sul nostro territorio. Si tratta di un grande segnale di ripartenza dopo una crisi così dura”.

Quello di Pieve Emanuele è l’undicesimo punto aperto nella provincia sud di Milano da Miogas & Luce, che nasce nel comune di Rozzano, per raggiungere poi San Giuliano Milanese, Zibido San Giacomo, Melegnano, Binasco, Gaggiano e Caselle Lurani.

I numeri parlano di una realtà che sta crescendo giorno dopo giorno grazie alla localizzazione e a una politica che affianca a call center e canali digitali innovativi dei presidi fisici in cui personale qualificato è pronto ad ascoltare e a far fronte a tutte le necessità degli utenti. Undici sportelli in sette comuni con uno staff che oggi conta oltre trenta persone ma che nei prossimi mesi crescerà ancora a partire da Rozzano, roccaforte della società, dove nei prossimi giorni verrà aperto un ulteriore presidio in piazza Alboreto.

È possibile consultare le posizioni aperte alla pagina www.miogas.it/lavora-con-noi.