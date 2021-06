Post pandemia, il sogno degli italiani in vista dell’estate è quello che non ti aspetti (o forse si)

Italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e… fitness lover. È ciò che balza all’occhio effettuando un excursus tra i beni più “cliccati” dai nostri connazionali su Bidoo.it, la piattaforma di aste on-line che conta oltre sei milioni di utenti in tutta Europa. Il mood che traspare in base alle ricerche dei nostri connazionali è quello di voler affrontare forse l’estate più attesa di sempre nella miglior forma fisica possibile, strizzando l’occhio anche al relax e alle nuove tecnologie. Monitorando i flussi nell’universo delle micro-aste da un centesimo che fanno del portale un unicum nel panorama del web, quindi, è possibile effettuare uno spaccato del Paese, delineando le mode e le tendenze più in voga tra gli utenti.

Impressiona il dato delle 509.000 ricerche (+800%) per i gazebo che si rileva rispetto allo stesso periodo del 2020, così come gli incrementi percentuali a tre cifre (+200%) di piscine SPA (750.894 richieste), salottini da esterno (630.858 richieste; +120%) e barbecue (690.948 richieste; +100%).

C’è desiderio di divertimento, di aria aperta, di libertà e questa grande voglia di rinascita si percepisce non solo esclusivamente per quel che riguarda i prodotti da giardino ed aria libera, ma anche dando un’occhiata al comparto fitness. Qui, infatti, gli indici diventano ancor più lampanti. Basti considerare il +2.000% registrato per i tapis-roulant (600.000 ricerche), il +1.200% per le pistole-massaggio (799.000 ricerche) ed il +300% di cyclette ricercate su Bidoo.it (789.099 ricerche).

A far da filo conduttore con il 2020 c’è il settore tecnologico. Gli italiani vogliono essere sempre più aggiornati, al passo con i nuovi tempi e desiderosi di svago. La PlayStation5, uno dei beni introvabili per eccellenza dopo l’ondata pandemica, resta uno dei beni maggiormente ricercati e il trend in costante crescita prevede un +200% di pezzi richiesti sul portale, superando la quota di oltre sei milioni di operazioni effettuate per aggiudicarsi la consolle. Sulla medesima falsariga viaggiano anche i prodotti tecnologici più classici come i televisori (2,3 milioni di richieste; +300%), i PC (3,4 milioni di richieste; +120%) e gli smartphone (oltre 20 milioni di richieste; +50%).

Emerge palese la volontà di leggerezza, strizzando l’occhio al divertimento, al wellness ed alla tecnologia. Magari risparmiando. Perché no? D’altronde, levarsi uno sfizio su Bidoo.it costa solo un centesimo.