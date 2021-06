Aperiviaggi Voucher dà impulso al turismo internazionale con la navigazione della motonave “Patrizia” nel Golfo di Napoli

Napoli, 15 giugno 2021. In occasione della BMT, Borsa Mediterranea del Turismo, prima fiera organizzata in presenza dopo le restrizioni dovute alla pandemia da Covid, sabato 19 giugno 2021, alle ore 19.30, “Voucher – Il Turismo in onda” organizza il consueto fuori fiera “Aperiviaggi“.

Come in passato, durante la BIT di Milano e il TTG di Rimini, questa volta, lo fa a Napoli, sulla splendida motonave yacht “Patrizia” della Compagnia NLG.

L’ imbarcazione “Patrizia”, creata dagli armatori Aniello, Maurizio e Bruno

Aponte, sarà la location esclusiva di un memorabile evento.

La motonave “Patrizia” rappresenta il top delle navi da charter nel golfo di Napoli.

Sarà un fuori fiera in cui saranno presenti alte cariche istituzionali, vertici di tour operator, di agenzie di viaggi, imprenditori di brand, eccellenze Italiane ed operatori dell’industria del turismo.

E’ un’occasione unica per dare vita, tutti insieme, ad un’estate che possa segnare l’inizio della ripresa, in tutta sicurezza. La pandemia ha fermato tutto e la motonave “Patrizia”, che viaggia libera sul mare, rappresenta un simbolo di ripartenza, un viaggio verso la libertà, o meglio la rinascita. Il mondo vuole ripartire e vuole vivere nuovamente. La splendida Motonave che tocca gli itinerari piu’ rinomati al mondo, Capri, la costiera amalfitana, la penisola sorrentina e Procida, attenderà per l’occasione i suoi ospiti al molo Beverello. A fare gli onori di casa ci saranno gli Armatori della NLG Aniello, Bruno e Maurizio Aponte, gli ideatori di Voucher Anna Di Maria e Paky Arcella, i quali dalla splendida Motor Yacht Patrizia daranno voce a illustri ospiti. Tra essi il Direttore della Bmt Fabrizio Cantella e Massimo Mazza. Un parterre d’eccezione parteciperà all’evento, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid, sulla esclusiva motonave Patrizia, dalla quale sarà possibile ammirare, per tutti gli ospiti presenti, le meravigliose isole del Golfo di Napoli.

Sabato 19 giugno rappresenta, inoltre, un giorno importante, in quanto sarà anche l’occasione per festeggiare vent’anni di attività di Progetto Viaggi & Marketing con il suo Tour Operator Ventisetteviaggi ed il suo programma televisivo.

Il Tenore Giuseppe Gambi, la chitarra del maestro Gino Accardo, il cantautore Antonio Mancini e l’attrice Emanuela Mari intratterranno con brani di musica classica napoletana gli eccellenti ospiti. Esilarante sarà la partecipazione dello show man Enzo Guariglia, il quale imiterà il Presidente della Regione Campania De Luca.

Le telecamere di Voucher documenteranno l’evento sulla prestigiosa location Motor Yacht “Patrizia”, esaltandone l’eleganza e la classe che si respira a bordo e la raffinatezza dei prodotti enogastronomici offerti agli ospiti, che faranno innamorare i turisti di tutto il mondo alla scoperta delle isole e del famigerato Golfo di Napoli.

