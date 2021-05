Israele continua a uccidere palestinesi nella Cisgiordania occupata

I soldati israeliani hanno sparato e ucciso un palestinese durante una protesta nella Cisgiordania occupata, ha detto il ministero della Sanità palestinese.

Zakaria Hamayel, 28 anni, è stata colpita da un proiettile al petto nel villaggio di Beita, a sud di Nablus, durante una manifestazione contro l’espansione illegale di insediamenti israeliani in terra palestinese, ha detto venerdì il ministero.

Alcune centinaia di palestinesi si erano radunati alla protesta vicino a Nablus.

Alcuni tra la folla, con il volto coperto da maschere, hanno lanciato sassi contro i soldati e bruciato pneumatici, hanno detto i testimoni. I soldati israeliani hanno aperto il fuoco, uccidendo un uomo, ha detto il ministero della Sanità palestinese.

L’esercito israeliano non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte dell’agenzia di stampa AFP.

Martedì, le forze israeliane hanno ucciso un palestinese durante un raid nel campo profughi di Al-Amari vicino a Ramallah, nella Cisgiordania occupata.

Le forze israeliane hanno effettuato arresti in tutta la Cisgiordania a seguito della violenza scoppiata intorno al conflitto di 11 giorni tra Israele e il gruppo palestinese Hamas a Gaza, scoppiato il 10 maggio e terminato con una tregua mediata dall’Egitto la scorsa settimana.

I combattimenti sono scoppiati dopo settimane di crescenti tensioni sulle mosse israeliane per espellere con la forza palestinesi dalle loro case a Gerusalemme est per far posto ai coloni.

Le proteste palestinesi per le espulsioni hanno provocato una severa repressione israeliana e incursioni contro la moschea di Al-Aqsa, considerata il terzo sito più sacro dell’Islam.

Dal 10 maggio, più di 25 palestinesi sono stati uccisi negli scontri nella Cisgiordania occupata, dove vivono almeno 400.000 coloni israeliani insieme a circa 2,8 milioni di palestinesi.

La Cisgiordania è stata occupata dal 1967, quando l’esercito israeliano la conquistò insieme alla Striscia di Gaza nella cosiddetta Guerra dei Sei Giorni.